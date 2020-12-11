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  4. (Özel) İstanbul’da sokak köpeğine akıl almaz eziyet

(Özel) İstanbul’da sokak köpeğine akıl almaz eziyet

11.12.2020 09:26 | Son Güncelleme:
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Başakşehir’de yavru sokak köpeği kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ayağı parçalanarak yaralandı.

Başakşehir’de yavru sokak köpeği kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ayağı parçalanarak yaralandı. Sesleri duyan vatandaşların gelerek kutuya koyduğu yaralı köpek, belediyenin veteriner ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
Başakşehir 7. bölgede dün saat 11.00 sıralarında yaşanan olayda kimliği belirsiz bir şahıs, yavru sokak köpeğini henüz bilinmeyen bir nedenle ayağından yaraladı. Ayağının bir kısmı parçalanan köpeğin seslerini duyan vatandaşlar koşarak yanına geldi. Köpeğin ayağından yaralandığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen Başakşehir Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların kutuya koyduğu köpeği götürerek tedavi altına aldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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