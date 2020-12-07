HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstanbul’da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı

(Özel) İstanbul’da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı

07.12.2020 10:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de uyuşturucu satmaya geldikleri sokakta husumetli olduğu şahsı bıçaklayarak yaralayan ve üzerindeki uyuşturucuları bahçeye attıktan sonra olaya müdahale eden Kağıthane Mobil Park polisi tarafından yakalanan torbacılar tutuklandı.Kağıthane Gürsel Mahallesi Yeşil Tepe Sokak üzerindeki geçtiğimiz Perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, uyuşturucu satıcısı Mustafa Yiğit S.

Kağıthane’de uyuşturucu satmaya geldikleri sokakta husumetli olduğu şahsı bıçaklayarak yaralayan ve üzerindeki uyuşturucuları bahçeye attıktan sonra olaya müdahale eden Kağıthane Mobil Park polisi tarafından yakalanan torbacılar tutuklandı.
Kağıthane Gürsel Mahallesi Yeşil Tepe Sokak üzerindeki geçtiğimiz Perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, uyuşturucu satıcısı Mustafa Yiğit S. ve yabancı uyruklu Manan Hamo H. cep telefonuyla görüştükleri Göksel A. ile sokakta buluşarak 20 lira karşılığında uyuşturucu sattı.

Husumetli olduğu şahsı bıçakladı
O esnada sokağa gelen Burak K. önceden arasında husumet olan Engin Ç. ile karşı karşıya geldi. İkilinin arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında cebinden bıçak çıkartan Engin Ç., Burak K.’yı koltuk altında 2 kez bıçaklayarak yaraladı. Yaralı genç olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kağıthane polisi uyuşturucuyu kameradan tespit edip yakaladı
Takipte olan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, olaya karışan 4 şüpheliyi suçüstü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınmalarının ardından çevrede çalışma yapan mobil park polisi, kavga esnasında ekibin geldiğini gören Mustafa Yiğit S.’nin üzerindeki satışa hazır çok miktarda uyuşturucunun olduğu şeffaf poşeti bahçeye attığını fark etti. Bahçeye inen polis, çimlerin arasındaki poşeti bularak içerisindekilere el koydu.

Emniyetin peşinde olduğu torbacılar yakayı ele verdi
Şahısların üst aramasını yapan mobil park polisi, Mustafa Yiğit S’nin üzerindeki uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği para, Manan Hamo H’nin üzerindeki çıkan bir miktar uyuşturucuya, cep telefonuna, sustalı bıçağa ve Engin Ç.’nin Burak K.’yı yaraladığı bıçağa da el koydu. Gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürülerek ifadesi alınan ve işlemleri yapılan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Torbacılar tutuklandı
Göksel A. “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İstanbul Adalet Sarayı’nda mahkemeye çıkartılan Engin Ç. “kasten yaralama” suçundan, Mustafa Yiğit S. ve yabancı uyruklu Manan Hamo H. “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Yargıtay ev işlerini yapmamayı boşanma sebebi saydıYargıtay ev işlerini yapmamayı boşanma sebebi saydı
3 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler3 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler
1/

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

Koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

Koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kar yağışını türküyle karşıladılar

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Sare Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Sare Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Kahreden olay! 2 saat arayla koronavirüse yenik düştüler

Kahreden olay! 2 saat arayla hayatlarını kaybettiler

Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem

Nüfusu 23 ilden kalabalık olan İnegöl'de harita kırmızıya döndü

Nüfusu 23 ilden fazla! Harita kırmızıya döndü

Arnavutköy'de taş ocağında göçük

Arnavutköy'de taş ocağında göçük

Leonardo da Vinci günlüğünde yazmış! Antalya ile ilgili dikkat çeken detay

Leonardo da Vinci günlüğünde yazmış! Antalya ile ilgili dikkat çeken detay

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.