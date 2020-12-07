(Özel) İstanbul’da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı

Kağıthane’de uyuşturucu satmaya geldikleri sokakta husumetli olduğu şahsı bıçaklayarak yaralayan ve üzerindeki uyuşturucuları bahçeye attıktan sonra olaya müdahale eden Kağıthane Mobil Park polisi tarafından yakalanan torbacılar tutuklandı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi Yeşil Tepe Sokak üzerindeki geçtiğimiz Perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, uyuşturucu satıcısı Mustafa Yiğit S. ve yabancı uyruklu Manan Hamo H. cep telefonuyla görüştükleri Göksel A. ile sokakta buluşarak 20 lira karşılığında uyuşturucu sattı.

Husumetli olduğu şahsı bıçakladı

O esnada sokağa gelen Burak K. önceden arasında husumet olan Engin Ç. ile karşı karşıya geldi. İkilinin arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında cebinden bıçak çıkartan Engin Ç., Burak K.’yı koltuk altında 2 kez bıçaklayarak yaraladı. Yaralı genç olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.