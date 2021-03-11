(Özel) İstanbul’da taciz iddiasına tekme ve yumruklu darp kamerada

Kağıthane’de tacizci olduğu iddia edilen bir şahıs, sokakta yürüdüğü esnada semttekiler tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. O anlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansırken, darp edildikten sonra kaçan şahsın ve darpçıların emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre semtte yaşayan 40 yaşlarındaki Erdoğan isimli bir şahıs, mahalledeki küçük çocukları rahatsız etmeye başladı. Şahsın tacize varan rahatsızlığının devam etmesi üzerine semtteki vatandaşlar, akşam saatlerine sokakta yürüyen şahsı kovalamaya başladı.

Tacizciyi sokak ortasında dövdüler

Şahıs durumu fark etmesi üzerine elindeki poşetleri yere bırakarak kaçmaya başladı. Ancak semtteki vatandaşlar tarafından sıkıştırılan şahıs tekme ve yumruklarla darp edildi. Dakikalarca dövülen şahıs vatandaşların elinden kurtularak kaçtı.

Birbirlerinden şikayetçi olmadılar

Yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından hem darp edilen şahsın hem de darpçı şahısların olay hakkında emniyete şikayette bulunmadığı ortaya çıktı.

