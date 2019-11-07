HABER

(Özel) İstanbul’da taksicinin telefonunu unutan turistten 150 lira aldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 09:33 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı’ndan taksiye binerek Aksaray’da inen erkek bir turist, araçta unuttuğu cep telefonunu geri almak için aradığı taksicinin kendisinden 150 lira istediğini iddia etti.

(Özel) İstanbul’da taksicinin telefonunu unutan turistten 150 lira aldığı iddiası

İstanbul Yeni Havalimanı’ndan taksiye binerek Aksaray’da inen erkek bir turist, araçta unuttuğu cep telefonunu geri almak için aradığı taksicinin kendisinden 150 lira istediğini iddia etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Yeni Havalimanı’ndan dün öğle saatlerinde taksiye binen erkek bir turist, Aksaray’a gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra gideceği yere varan turist, ödemesini yaparak taksiden indi. Ancak cep telefonunu araçta unuttuğunu fark eden turist, çevredekilerinin yardımıyla başka bir telefondan taksiciye ulaştı. Taksiciye durumu anlatan turist, kendisini bıraktığı yere gelmesini cep telefonunu teslim etmesini istedi.
Unuttuğu telefonuna 150 lira ödedi
Yakınlarda olduğunu belirten taksici ise bir süre sonra turistin bulunduğu yere geldi. Ancak taksici iddiaya göre cep telefonunu geri vermek karşılığında turistten 150 lira istedi. Turistin parayı vermek istememesi üzerine taksici telefonu havalimanına götüreceğini söyledi. Bunun üzerine turist mecburen taksiciye parayı vermek zorunda kaldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Uzmanlar doğadaki mantarlar için uyarıyor: Rus ruletinden daha riskliUzmanlar doğadaki mantarlar için uyarıyor: Rus ruletinden daha riskli
Bitlis’te yapılan kehribar tespihlere büyük ilgiBitlis’te yapılan kehribar tespihlere büyük ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başka 'Gizemler' ölmesin diye kolları sıvadı

Başka 'Gizemler' ölmesin diye kolları sıvadı

1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne-baba hakkında flaş karar

1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne-baba hakkında flaş karar

İzmir’de 2 alüminyum imalathanesinde korkutan yangın

İzmir'de korkutan yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 hükümlünün tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Bursa'da koyunları taşıyan kamyon devrildi: 8 kuzu telef oldu

Feci kaza! 8 kuzu telef oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.