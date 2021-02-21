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  4. (Özel) İstanbul’da taksiciye “yolu uzattın” tokadı kamerada

(Özel) İstanbul’da taksiciye “yolu uzattın” tokadı kamerada

21.02.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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İstanbul Havalimanı’ndan taksiye binen eşinin sürücü tarafından yol uzatılarak dolaştırıldığını iddia eden şahıs, taksiciyi tokatladı.

İstanbul Havalimanı’ndan taksiye binen eşinin sürücü tarafından yol uzatılarak dolaştırıldığını iddia eden şahıs, taksiciyi tokatladı. Taksiciye hakaret, küfür ve tehditler savuran şahıs kayıplara karışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir kadın uçaktan inerek dışarıdaki taksiye bindi. Bir süre sonra kadının aradığı eşi, cep telefonunu şoföre vermesini istedi. Adam taksiciye iddiaya göre eşini havalimanının hemen dışındaki akaryakıt istasyonuna getirmesini istedi ve kendisine indi-bindi ücreti yerine 50 lira vereceğini söyledi.

Taksiciye küfür, tehdit ve tokatla saldırı
Bu konuşmanın ardından taksici, iddiaya göre kadını Eyüpsultan İşıklar köyü-Odayeri istikametinde bir süre dolaştırdıktan sonra akaryakıt istasyonuna götürdü. Dakikalarca eşini beklemesi nedeniyle çılgına dönen adam, taksiciye hakaret ve küfürler etmeye başladı. Sinirlerine hakim olamayan adam taksiciye tokatla saldırdı. Tehditler savuran adam, ardından eşini de alarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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