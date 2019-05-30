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(Özel) İstanbul’da tehlikeli yolculuklar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 10:04 | Son Güncelleme

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda yolcu otobüsünün arkasına tutunan gençler, seyir halinde özçekim yaptı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda yolcu otobüsünün arkasına tutunan gençler, seyir halinde özçekim yaptı. Hasdal’da ise otomobilin halatla motosikleti çekmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde iki genç, yolcu otobüsünün arkasına tutunarak seyretti. Canlarını hiçe sayan gençlerden biri bir süre sonra yolculuk esnasında cebinden cep telefonunu çıkartarak selfie yaptı. Yürekleri ağza getiren genç, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arızalanan motosikleti otomobil ile çekti
Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda ise seyir halinde olan bir sürücü ilginç bir manzara ile karşılaştı. Arızalanan motosikletin halat bağlanarak otomobil ile çekildiğini gören sürücü o anları cep telefonuyla görüntüledi. Tehlikeli ve ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

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