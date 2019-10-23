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(Özel) İstanbul’da “Tek teker Mert” lakaplı motosikletli maganda yine yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 09:08 | Son Güncelleme

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde arkasında arkadaşıyla tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşüren "Tek teker Mert" lakaplı motosikletli maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

(Özel) İstanbul’da “Tek teker Mert” lakaplı motosikletli maganda yine yakalandı

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde arkasında arkadaşıyla tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşüren "Tek teker Mert" lakaplı motosikletli maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandaya bin 580 lira idari para cezası kesildi. Magandanın geçtiğimiz sene yine aynı suçtan yakalandığı, adli ve idari işlem uygulandığı ortaya çıktı.
İstanbul Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde motosikletli bir maganda, kask ve plaka bile takmadan arkasına aldığı arkadaşıyla tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürmüştü. Hem kendi hem arkadaşının hem de sürücülerinin canını hiçe sayan sürücü, mega kentin en işlek noktasında da “makas” atarak ve ani fren yaparak kazaya davetiye çıkartmıştı. Maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınlamıştı.

Ehliyetine el konularak bin 580 lira ceza kesildi
Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, motosikletin plakasının 34 AHL 687 sürücüsünün ise Mert Okan K.(22) olduğunu tespit etti. Adresini de belirleyen polis, magandayı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen Mert Okan K.’ya burada, “Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek” maddesinden 235 lira, “motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri” maddesinden 235 lira, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesinden bin 2 lira, “motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması” maddesinden de 108 lira olmak toplamda bin 580 lira idari para cezası uygulandı.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak
Ayrıca şahsın sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanunu 45. maddesine yönetmeliğin 90. maddesine istinaden “sürücü adayları ve sürücülere aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelik hükümleri” doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak geçici olarak iptal edildi. Şubede işlemleri tamamlanan maganda Mert Okan K., “Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Şişli Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

Geçtiğimiz sene aynı suçtan yine yakalanmış
Öte yandan Mert Okan K.’nin geçtiğimiz sene Ağustos ayında yine trafikte motosikletle tek tekerlek üzerinde gitmesi nedeniyle sivil trafik polisleri tarafından yakalandığı, 216 lira idari para cezası kesildiği ve 20 ceza puanı kesildiği ortaya çıktı. İlk yakalandığında “pişman” olduğunu belirten maganda gencin polis merkezine götürüldüğünde bu kez sessiz kalması dikkat çekti.

(Özel) İstanbul’da “Tek teker Mert” lakaplı motosikletli maganda yine yakalandı

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