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  4. (Özel) İstanbul’da “terlikli telefon hırsızını” polis, terliğinden yakaladı

(Özel) İstanbul’da “terlikli telefon hırsızını” polis, terliğinden yakaladı

26.11.2020 09:25 | Son Güncelleme:
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Seyrantepe’de korona virüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıkan suç makinesi bir şahıs, girdiği bir iş yerinde kadının ödünç istediği cep telefonunu konuşuyormuş gibi yaparak çaldı.

Seyrantepe’de korona virüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıkan suç makinesi bir şahıs, girdiği bir iş yerinde kadının ödünç istediği cep telefonunu konuşuyormuş gibi yaparak çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, çalışma yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park polisi, hırsızı olay anında giydiği terliğinden tespit edip kısa sürede yakaladı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen bir şahıs, akşamüstü temizlik hizmeti veren bir iş yerine girdi. Şahıs burada çalışan Derya Ö.’den birini arayacağını söyleyerek cep telefonunu istedi. Kadının vermesinin ardından telefonla konuşuyormuş gibi yapan şahıs iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis hırsızı terliğinden tanıyıp yakaladı
Telefonunun çalındığı gören kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şahsın eşkalini belirledi. Çevrede çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, Barbaros Caddesi üzerinde bir şahsın eşkale uyduğunu gördü. Şahsın yanına giden polis ekibi, güvenlik kamerasından belirlediği şahsı olay esnasında giydiği terlikten tespit etti. Şahsın üst aramasını yapan mobil park polisi, üzerinde peçeteye sarılı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Sattığı telefon geri alınıp sahibine verildi
Gözaltına alınan Erdal Ç. cep telefonunu çaldığını itiraf ederek Çağlayan Taşocağı Caddesi üzerindeki bir mağazaya 500 lira karşılığında sattığını söyledi. Bunun üzerine mağazaya giden polis, iş yeri sahibi Murat K.’ye telefonun hırsızlık malı olduğunu belirterek telefonu satıştan kaldırtıp el koydu. Çalışmaların ardından Erdal Ç. ve Murat K. adli işlemlerinin yapılması için Sanayi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Mağdur Derya Ö. ise emniyette hırsız Erdal Ç.’yi teşhis etti.

Kağıthane polisi hırsızlara göz açtırmıyor
Hırsızlığa göz açtırmayan Kağıthane polisi, uyuşturucu maddeye el koyarken, cep telefonunu ise Derya Ö.’ye teslim etti. Öte yandan emniyette “Motosiklet Hırsızlığı”, “Bisiklet Hırsızlığı”, “Açıktan Hırsızlık”, “Yağma-Gasp”, “Uyuşturucu Madde” ve “Kasten Yaralama” olmak üzere 22 adet suç kaydı bulunan Erdal Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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