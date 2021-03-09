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(Özel) İstanbul’da terör estiren “Mahşerin 4 Atlısı” lakaplı çete yakalandı

09.03.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte lüks ciple seyrettikleri esnada güpegündüz tabancalarla havaya ateş açarak terör estiren ve o anları sosyal medyada paylaşan “Mahşerin 4 Atlısı” lakaplı çete, yapılan fiziki ve teknik takip sonucu Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından lüks bir cipte kıskıvrak yakalandı.

İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte lüks ciple seyrettikleri esnada güpegündüz tabancalarla havaya ateş açarak terör estiren ve o anları sosyal medyada paylaşan “Mahşerin 4 Atlısı” lakaplı çete, yapılan fiziki ve teknik takip sonucu Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından lüks bir cipte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette toplamda 33 suç kaydı bulunan 4 şüphelinin üzerinde 2 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sarıyer’in çeşitli ilçelerinde ciple dolaşan 4 şahıs, ilçenin çeşitli noktalarında tabancalarla güpegündüz havaya ateş açarak terör estirdi. Trafikte seyrettikleri esnada havaya ateş açan şahıslar, vatandaşların da canını tehlikeye attı. Sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiği öğrenilen şahıslar, havaya ateş açtıkları o anları ise cep telefonuyla kaydettirerek sosyal medyada yayınladı. Görüntüleri paylaşılmasının ardından sosyal medya yoluyla işlenen suçları da takip eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan Sarıyer polisi, şahısların seyir halindeyken cipten ateş açtıkları noktanın Büyükdere Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde olduğunu tespit etti.

Önce plakayı ardından da çete üyelerini tespit ettiler
Bunun üzerine cadde üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, içerisinden ateş açılan aracın Range Rover marka 34 GJ 4253 plakalı cip olduğunu tespit etti. Bunun üzerine plakayı sorgulayan Sarıyer polisi, araç sahibinin adresine ulaşması üzerine belirlenen adreslerde fiziki çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda havaya ateş açan şahsın 25 yaşındaki Barış Ü. olduğu tespit edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu önceki gün devam eden çalışmalarda, adresi tespit edilen Barış Ü. sokakta kıskıvrak yakalandı. Üst araması yapılan Barış Ü.’nün üstünde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sarıyer polisi suçlulara göz açtırmıyor
Şahsın gözaltına alınmasının ardından üzerinde ele geçirilen silah ile görüntülerde ateş açtığı silahın aynı olmadığı belirlendi. Bunun üzerinde araçtaki diğer şahısları yakalamak için çalışmalara devam eden Sarıyer polisi, saat 23.00 sıralarında Çayırbaşı Caddesi üzerinde ateş açma olayının gerçekleştirildiği üzerinde 34 GJ 4253 plakalı Range Rover marka aracı durdurdu. Araç içerisinde olan 3 kişinin görüntülerdeki şahıslar olduğu tespit edildi. Bunun üzerin üst aramaları yapılan şahıslardan Görkem Ü.’nün (20) üzerinde de 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta da yapılan aramaların ardından Görkem Ü. dışında araçtaki Cihan Ü. (32) ve Adem Y.’de (36) gözaltına alındı.

Suç makinesi “Mahşerin 4 Atlısı” lakaplı çete yakalandı
Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine götürülen 4 şüphelinin burada ifadeleri alınarak sorgulandı. Gözaltına alınan şahıslardan Barış Ü.’nün emniyette, 2 adet “Kasten Yaralama” ve “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet” suçlarından, Görkem Ü.’nün “Taksirle Yaralama” ve “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet” suçlarından, Cihan Ü.’nün 3 adet “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet”, “Tehdit”, “Kasten Yaralama” ve “Açıktan Hırsızlık” suçlarından, Adem Y.’nin ise 2 adet “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet”, 8 adet “Güveni Kötüye Kullanma”, 7 adet “Dolandırıcılık”, 2 adet “Mala Zarar Verme”, “Özel Belgede Sahtecilik”, “Oto Hırsızlığı” ve 2 adet “Evden Hırsızlık” suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette toplamda 33 suç kaydı bulunan şahıslar, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” ve “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet” suçlarından adli işlemleri yapılması sonrası adliyeye sevk edildi.

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