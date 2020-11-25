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  4. (Özel) İstanbul’da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği

(Özel) İstanbul’da trafik polisinden yaralı genç kıza insanlık örneği

25.11.2020 11:13 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışan genç bir kıza, seyir halinde olan motosikletli çarptı.

Kağıthane’de yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışan genç bir kıza, seyir halinde olan motosikletli çarptı. Çarpma sonucu yere savrularak yaralanan genç kıza, sağlık ekipleri beklenildiği esnada olay yerine gelen trafik polisi üşemesin diye yeleğini örttü.
Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 15.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla yolda yürüyen 17 yaşındaki Tuğba Alagöz, yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmek istedi. O esnada 39 ABD 877 plakalı motosikletle seyir halinde olan Yusuf Taştan, yolun ortasında Alagöz’e çarptı. Çarpma sonucu yere savrulan genç kız vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri beklenildiği esnada kaza yerine ulaşan trafik polisleri, cadde üzerindeki yoğunlaşan trafiği ilerletmeye çalıştı.

Trafik polisinden insanlık örneği
Çalışmalar sürdüğü esnada olay yerindeki trafik polislerinden biri üşüdüğünü düşündüğü genç kıza yeleğini örttü. Arkadaşlarının başından ayrılmayarak bir an olsun yalnız bırakmadığı genç kız, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın hastaneye kaldırılmasının ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

“Buradan yaya geçidi yok, ileride var, hatalı olan yaya”
Kazayla ilgili konuşan bir motosikletli kurye, “Kız karşıdan karşıya geçerken motosikletli de normal seyrederken vurmuş. Kızın durumu stabildi, herhangi bir şeyi yoktu. Hastaneye kaldırdılar, gözüken bir yaralanması yoktu. Buradan yaya geçidi yok, ileride var. Hatalı olan yaya” dedi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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