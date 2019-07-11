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(Özel) İstanbul’da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

Basın Ekspres bağlantı yolunda otomobilli bir maganda aracının direksiyonunu saniyelerce diziyle kullandı.

Basın Ekspres bağlantı yolunda otomobilli bir maganda aracının direksiyonunu saniyelerce diziyle kullandı. Aynı maganda E-5 Karayolu’nun çeşitli noktalarında araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücülerle yarış yapmayı ihmal etmeyen maganda, kavşakta “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi de yaptı.
İstanbul E-5 Karayolu, TEM Otoyolu ve trafiğin yoğun birçok noktasında otomobille zaman zaman da motosikletle sahneye çıkan magandalara bir yenisi daha eklendi. Basın Ekspres bağlantı yolunda otomobilli bir maganda, trafikte seyrettiği esnada direksiyondan ellerini çekerek diziyle kullanmaya başladı. Trafikte saniyelerce bu şekilde seyreden genç sürücü, hem kendi hem de yanındakinin canını tehlikeye attı. Aynı maganda E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkisinde onlarca aracın arasında gece ve gündüz demeden “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Mega kentte hem makas attı hem de drift yaptı
Şov uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, mutlak bir kazaya davetiye çıkarttı. Sürücülerin canını bir an olsun umursamayan sürücü yollarda adeta terör estirdi. Makas atmakla yetinmeyen maganda bir de kavşakta “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Karayolunda sürücülerle yarışmayı da ihmal etmeyen maganda, dehşetin boyutunu kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Şehrin altını üstüne getiren ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandanın yakalanması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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