(Özel) İstanbul’da uyuşturucuya alıştırdığı çocuğa tecavüz eden sapık yakalandı

Şişli’de bir çocuğa uyuşturucu madde vererek defalarca tecavüz eden ve bu anları fotoğraflayarak şantaj yapan yabancı uyruklu bir şahıs Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Huduk Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre emniyete giden Afganistan uyruklu Shakir İ., 18 yaşından küçük olan kardeşine yabancı uyruklu bir şahıs tarafından semtteki bir depo içerisinde uyuşturucu madde verildiğini söyledi. Shakir İ., kardeşine uyuşturucu madde satan şüphelinin silahının da olduğunu belirtmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kâğıthane polisi yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane polisi, adrese operasyon düzenler. Operasyonda depoda bulunan Pakistan uyruklu Ghosuddin isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Depoda yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, 0,62 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 800 lira ve 27 dolara da el geçirildi.