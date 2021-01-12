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(Özel) İstanbul’da uyuşturucuya alıştırdığı çocuğa tecavüz eden sapık yakalandı

12.01.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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(Özel) İstanbul’da uyuşturucuya alıştırdığı çocuğa tecavüz eden sapık yakalandı

Şişli’de bir çocuğa uyuşturucu madde vererek defalarca tecavüz eden ve bu anları fotoğraflayarak şantaj yapan yabancı uyruklu bir şahıs Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olay, saat 00.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Huduk Sokak üzerinde meydana geldi.

Şişli’de bir çocuğa uyuşturucu madde vererek defalarca tecavüz eden ve bu anları fotoğraflayarak şantaj yapan yabancı uyruklu bir şahıs Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Huduk Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre emniyete giden Afganistan uyruklu Shakir İ., 18 yaşından küçük olan kardeşine yabancı uyruklu bir şahıs tarafından semtteki bir depo içerisinde uyuşturucu madde verildiğini söyledi. Shakir İ., kardeşine uyuşturucu madde satan şüphelinin silahının da olduğunu belirtmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kâğıthane polisi yakaladı
Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane polisi, adrese operasyon düzenler. Operasyonda depoda bulunan Pakistan uyruklu Ghosuddin isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Depoda yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, 0,62 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 800 lira ve 27 dolara da el geçirildi.

Tecavüzü fotoğraflayıp şantaj yapmış
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu madde almak için kendisine gelen çocuğun boğazına bıçak dayayarak kimliğine el koyduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli Ghosuddin’in, kimliğini gasp ettiği çocuğa, uyuşturucu madde verdikten sonra tecavüz ettiğini ve daha sonra da bu anları fotoğraflayarak kendisine şantaj yaptığını ifade ettiği ortaya çıktı. Şahsın bu olaydan sonra da fotoğrafını çektiği çocuğu, cinsel ilişkiye zorladığını kabul etmediği taktirde ise fotoğrafları yayacağını söyleyerek tehdit ettiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edildi
Emniyette ifadesi alındıktan sonra “Uyuşturucu madde ticareti”, “çocuğa cinsel istismar”, “gasp” ve “şantaj” suçlardından hakkında işlem yapılan Pakistan uyruklu şüpheli Ghosuddin; ardından adliyeye sevk edildi.

(Özel) İstanbul’da uyuşturucuya alıştırdığı çocuğa tecavüz eden sapık yakalandı

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