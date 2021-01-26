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(Özel) İstanbul’da yakalanan suç makinesi “sürünen hırsız” adli kontrolle serbest

26.01.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta suç ortağının kepengini kaldırdığı iş yerlerini sürünerek girdikten sonra soyan ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan 55 adet suç kayıtlı hırsız, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede iki hırsızın, 3 ay içerisinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği bilgisine ulaşması üzerine çalışma başlatmıştı.

Beşiktaş’ta suç ortağının kepengini kaldırdığı iş yerlerini sürünerek girdikten sonra soyan ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan 55 adet suç kayıtlı hırsız, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede iki hırsızın, 3 ay içerisinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği bilgisine ulaşması üzerine çalışma başlatmıştı. Çalışmalar kapsamında iki hırsız, Mecidiye Mahallesi’nde Türkmenistan uyruklu J.A. evdeyken içeriye girmiş ve cep telefonunu çalmıştı. Sesleri duyarak salona gelen J.A. ile karşı karşıya gelen hırsızlar, kaçarak kayıplara karışmıştı. Gayrettepe Mahallesi’nde yaşanan olayda ise hırsızlardan biri S.M.G’nin sahibi olduğu eczanenin kepengini kaldırmış, diğer hırsız ise sürünerek içeriye girmişti. Burada kasaya yönelen şahıs kasadan bin 800 lira parayı çaldıktan sonra kepengin altından sürünerek çıkmıştı.

İş yerlerini sürünerek soymuşlardı
Nisbetiye Mahallesi’nde yaşanan diğer bir olayda ise aynı hırsızlar, geldikleri M.K. isimli dönercinin sahip olduğu iş yerinin kepengini zorlayarak içeriye girdikten sonra kasadaki bin 900 liraya çalarak kayıplara karışmıştı. Mecidiye Mahallesi’nde yaşanan son olayda ise, gece saatlerinde A.Y. isimli kişinin tekel bayiine giren iki hırsız, bin 100 dolar, 12 bin 600 lira ve 80 paket sigara çalmıştı. Güvenlik şirketinin sahibine bilgi vermesi üzerine iş yerine gelen A.Y. kasadan toplamda 22 bin lira çalındığını tespit etmişti. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Beşiktaş polisi kıskıvrak yakaladı
Hırsızların benzeri şekilde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olayına karışması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlamıştı. İş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların eşkallerini belirleyerek kısa sürede kimliklerini tespit etmişti. Çalışmalara devam eden Beşiktaş polisi, 26 yaşındaki Onur A.’yı Şişli’de evinden çıktığı sırada kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı. Diğer 29 yaşındaki hırsız Mustafa K.’nın ise karıştığı başka bir suçtan dolayı yakalandığı ve cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı.

55 adet suç kaydı olan hırsız serbest
Öte yandan emniyette iş yerinden 35 adet, açıktan hırsızlıktan 9 adet ve benzeri suçlardan toplamda 55 adet suç kaydı bulunan Onur A. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’nde ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapışmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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