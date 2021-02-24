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  4. (Özel) İstanbul’da yapı marketi soyan hırsız kamerada

(Özel) İstanbul’da yapı marketi soyan hırsız kamerada

24.02.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Zeytinburnu’nda bir hırsız arka bahçesinden camını kırarak girdiği yapı marketten 20 bin lira değerinde malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Zeytinburnu’nda bir hırsız arka bahçesinden camını kırarak girdiği yapı marketten 20 bin lira değerinde malzeme çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 03.45 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde cerrahi maskeli bir hırsız, sokak üzerindeki bir yapı marketin arka bahçesinden girerek camını kırdı. İçeriye giren hırsız ilk olarak kasaya yöneldi. Kasada bir şey bulamayan hırsız dakikalarca kaldığı iş yerinde 20 bin lira değerinde matkap ve benzeri malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayın ardından emniyete giden iş yeri sahibi hırsızın yakalanması için şikayette bulundu.

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