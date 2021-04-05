(Özel) İstanbul’da yarım milyonluk vurgun yapan “mendilci” çetesi çökertildi

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yaklaşık 3 ay içerisinde “mendilcilik” diye tabir edilen yöntemi kullanarak çok sayıda vatandaşın ziynet eşyasını çalan, imitasyonlarıyla değiştiren, sahte dolar ve liralarla dolandırarak yaklaşık 500 bin liralık vurgun yapan çete üyeleri, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yüzlerce saatlik görüntü izlenerek yakalandı. Olay anları güvenlik kameralarına yansırken, sosyal medyadan tespit edildikten sonra iletişime geçilerek gözaltına alınan ve emniyette toplamda 37 suç kaydı bulunan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde iki şahıs, yaklaşık 3 ay içerisinde yanına yaklaştığı vatandaşların ziynet eşyalarını “mendilcilik” diye tabir edilen yöntemle çaldı. Eşyalarını imitasyonla da değiştiren, geçersiz yazılı sahte dolarlarla da dolandıran çete üyeleri bu yöntemle eşya ve paraları çalarak kayıplara karıştı. Ocak ayından bu yana çok sayıda şikayetin gelmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili çalışma başlattı.

Mendilcilik yöntemiyle vatandaşları dolandırmışlar

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, olayların yaşandığı noktalarda güvenlik kamera çalışması yaptı. Elde edilen görüntüleri incelemeye alan Kağıthane polisi, yüzlerce saatlik inceleme sonucunda olayları 2 şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışmalarının daha da derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısların eşkallerini belirleyerek kimliklerini de tespit etti.

500 milyon liralık vurgun yapmışlar

Yapılan tespitler sonucunda polis, şahıslardan birinin emniyette 35 ayrı suçtan kaydı, 13 ayrı dosyadan aranması ve 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan 47 yaşındaki Bilal Ö. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsı yakalamak için çalışma başlatan Kağıthane polisi, şahsın emniyetteki kayıtlarından geçmişte birlikte suç işlediği ortağı Özcan T. ile irtibata geçti. Yapılan görüşme sonrasında tespit edilen şahıslardan biri olmadığını ve bu tür suç işlemeyi bıraktığını belirten Özcan T., Bilal Ö.’nün bu tür suçları işlemeye devam ettiğini söyleyerek, yanındaki şahsın ise 51 yaşındaki Abdullah V. olduğunu belirtti.