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(Özel) İstanbul’da yasağı delen işletmelere polis baskını: 143 bin lira ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 10:31 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen kağıt oyunu oynatan ve kurallara uymayan işletmelere baskın yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 45 şahsa “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 143 bin lira idari para cezası uyguladı.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde İlçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen kağıt oyunu oynatan ve kurallara uymayan işletmelere baskın yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 45 şahsa “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 143 bin lira idari para cezası uyguladı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde İlçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında polis ekipleri, Merkez, Sultan Selim ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde kıraathane, kahvehane, kafeterya, nargile kafe ve restoranlarda sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı, yasağa rağmen kağıt oyunu oynatıldığı ihbarlarını aldı. İhbarları değerlendiren Kağıthane polisi, mekanlara baskın düzenledi.

143 bin lira ceza kesildi
Baskın sonucunda nargile içerken, oyun oynarken yakalanan ve kurallara uyumayan 45 şahsa “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan yaklaşık 143 bin lira idari para cezası uyguladı. İlçe genelinde çok sayıda işletmenin denetlendiği uygulamalar ise kameralara yansıdı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, denetimlere hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

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