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  4. (Özel) İstanbul’da yasağı delen işletmelere polis baskını: 206 bin lira ceza kesildi

(Özel) İstanbul’da yasağı delen işletmelere polis baskını: 206 bin lira ceza kesildi

16.11.2020 10:04 | Son Güncelleme:
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Korona virüs tedbirleri kapsamında, yasağa rağmen kağıt oyunu oynatan ve kurallara uymayan işletmelere baskın yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 65 şahsa “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 206 bin 700 bin lira idari para cezası uyguladı.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, yasağa rağmen kağıt oyunu oynatan ve kurallara uymayan işletmelere baskın yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 65 şahsa “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 206 bin 700 bin lira idari para cezası uyguladı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında polis ekipleri, Çeliktepe, Çağlayan ve Gürsel Mahallelerinde kıraathane, kahvehane, kafeterya, nargile kafe ve restoranlarda sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı, yasağa rağmen kağıt oyunu oynatıldığı ihbarlarını aldı. İhbarları değerlendiren Kağıthane polisi, mekanlara baskın düzenledi.

65 kişiye 206 bin 700 lira ceza
Baskın sonucunda nargile içerken, oyun oynarken yakalanan ve kurallara uyumayan 65 şahsa “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan yaklaşık 143 bin lira idari para cezası uyguladı. İlçe genelinde çok sayıda işletmenin denetlendiği uygulamalar ise kameralara yansıdı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, denetimlere hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

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