HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstanbul’da yasağı delen işletmelere polis baskını kamerada

(Özel) İstanbul’da yasağı delen işletmelere polis baskını kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 11:18 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen nargile veren, kağıt oyunu oynatan ve kurallara uymayan işletmelere baskın yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 21 şahsa “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası uyguladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen nargile veren, kağıt oyunu oynatan ve kurallara uymayan işletmelere baskın yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 21 şahsa “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası uyguladı. Baskın anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde İlçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında polis ekipleri, Nurtepe Mahallesi başta olmak üzere birçok semtteki kıraathane, kahvehane, kafeterya, nargile kafe ve restoranlarda sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı, yasağa rağmen nargile verildiği ve kağıt oyunu oynatıldığı ihbarlarını aldı. İhbarları değerlendiren Kağıthane polisi, mekanlara baskın düzenledi. Baskın sonucunda nargile içerken, oyun oynarken yakalanan ve kurallara uyumayan 21 şahsa “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası uyguladı. İlçe genelinde 29 işletmenin denetlendiği uygulamalar ise kameralara yansıdı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, denetimlere hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
İnsanlık dışı davranış! Çuvala koyup, seyir halindeki araçtan attılarİnsanlık dışı davranış! Çuvala koyup, seyir halindeki araçtan attılar
Her arkadaşını yiyen depresif ve yalnız balık 16. yaş gününü böyle kutladı Her arkadaşını yiyen depresif ve yalnız balık 16. yaş gününü böyle kutladı
1/
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Diğer Haberler
Bakan Kurum'dan İzmir için flaş açıklama! O vatandaşlar evlerine girebilecek
Bakan Kurum'dan İzmir için flaş açıklama! O vatandaşlar evlerine girebilecek
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti'
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'
Eylül Yağlıkara cinayetinde son dakika gelişmesi! Uğur Koçyiğit'in cezası belli oldu
Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni gelişme! Cezası belli oldu
Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kocasının mezarı başında cinayeti itiraf etmişti; polis ifadesi ortaya çıktı
Mezarı başında cinayeti itiraf etmişti,ifadesi ortaya çıktı
İnsanlık dışı davranış! Çuvala koyup, seyir halindeki araçtan attılar
İnsanlık dışı davranış! Çuvala koyup, seyir halindeki araçtan attılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.