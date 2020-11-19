HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstanbul’da yaşlı adama markette ekmek bıçağıyla gasp girişimi

(Özel) İstanbul’da yaşlı adama markette ekmek bıçağıyla gasp girişimi

19.11.2020 09:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de kapüşon ve cerrahi maskeli bir şahıs, alışveriş yapma bahanesiyle girdiği markette 65 yaşındaki adama ekmek bıçağıyla gasp girişiminde bulundu.

Kağıthane’de kapüşon ve cerrahi maskeli bir şahıs, alışveriş yapma bahanesiyle girdiği markette 65 yaşındaki adama ekmek bıçağıyla gasp girişiminde bulundu. Adamın şahsın üzerine yürüyerek, “Bir baktım ‘çıkar lan paraları kasadan’ dedi. Bende kalktım ona bir diklendim ve kaçtı” dedi. Şahsın markete gelmesi ve koşarak kaçması güvenlik kameralarıan yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 65 yaşındaki Mustafa Coşkun, sabah saatlerinde marketi açarak çalışmaya başladı. Öğle saatlerinde kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir şahıs alışveriş yapma bahanesiyle içeriye girdi. Reyondan 2 çikolata alarak tezgaha koyan şahıs ardından bıçağı çıkartarak “çıkar paraları” diyerek Coşkun’dan paraları vermesini söyledi. Coşkun’un sözlü karşılık vererek diklenmesi sonucu gaspçı apar topar marketten kaçarak kayıplara karıştı. Şahsın markete geldiği ve olaydan sonra kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Çıkar lan paraları kasadan’ dedi, ben diklenince kaçtı”
Olay hakkında konuşan Mustafa Coşkun, “Böyle oturuyordum, oradan bir çikolata aldı buraya getirdi ve kaç para dedi. Bende 1 lira dedim, 1 tane daha getirdi ve buraya 5 lira koydu. Bende 2 lira vermek için kasaya döndüm. Bir baktım ‘çıkar lan paraları kasadan’ dedi. Bende kalktım ona bir diklendim ve kaçtı. Herhalde korktu, bir şey çıkartıyorum zannetti. Hiç tanımadığım bir insandı, mahalleden biri değildi. Sonra oğlum gitti güvenlik kamera görüntülerine baktı. Maske takmış ve kafasında da kapüşon vardı tanınmıyordu. İçeride maskesi yoktu ama kaçarken takmış. Diklendim ona ne diyorsun sen falan deyince benden korktu ve kaçtı. Emniyet yakalarsa mutlu olurum ama tanınacak bir pozisyonu yok. O işi yapan her türlü şeyi yapar” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi
19 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!19 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı! Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Macaristan'da talihsiz gece...

Macaristan'da talihsiz gece...

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı? Dikkat çeken açıklama

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Bakan Selçuk'tan uyarı: Lütfen bu kez kurallara uyalım

Bakan Selçuk 'Lütfen' diyerek uyardı

Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

Niğde merkezli 7 ilde operasyon!

Şehit babasının mezarını 58 yıl sonra buldu! Gözyaşlarını tutamadı

Şehit babasının mezarını 58 yıl sonra buldu! Gözyaşlarını tutamadı

Elektrik kesintisi listesi 19 Kasım İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

19 Kasım İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

HDP'li milletvekilinden, öldürülen PKK'lı teröristin ailesine taziye ziyareti

HDP'li milletvekilinden tepki çeken hareket

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.