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  4. (Özel) İstanbul’da “yastık içi” torbacı nefes kesen operasyonla yakalandı

(Özel) İstanbul’da “yastık içi” torbacı nefes kesen operasyonla yakalandı

15.12.2020 09:14 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da polis ekiplerinin bir süredir takip ettiği ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle madde bağımlılarını evine çağırarak zula olarak kullandığı yer yastıklarından uyuşturucu satan torbacı, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İstanbul’da polis ekiplerinin bir süredir takip ettiği ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle madde bağımlılarını evine çağırarak zula olarak kullandığı yer yastıklarından uyuşturucu satan torbacı, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Kapının koçbaşıyla kırılarak eve girildiği anlar kameralara yansırken, evdeki yer yastıklarında ise çok miktarda uyuşturucu, yer yatağının altında 1 ad tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
İstanbul’da başarılı operasyonlara imza atarak zehir tacirlerine göz açtırmayan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine çalışma başlattıkları Gültepe Mahallesi’nde bir şahsın saat 21.00’dan sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında madde bağımlılarını evine çağırıp, uyuşturucu kullandırttığı ve sattığını tespit etti. Günlerce evi fiziki takibe alan Kağıthane polisi, içeriye çok sayıda kişinin giriş ve çıkış yaptığını belirledi.

Hem uyuşturucu kullandırıp hem satmış
Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Kağıthane Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekibi ve Mobil Park polisi, Akçil Sokak’taki eve dün saat 15.30 sıralarında operasyon düzenledi. Polisin uyarılarına rağmen açılmayan kapıyı koçbaşıyla kırarak eve giren polis, uyuşturucu satın almaya gelen Yasin A.’yı ve içerideki Vehbi U.’yu kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların etkisiz hale getirilmesinin ardından polis, evde detaylı bir şekilde arama yapmaya başladı.

Yer yastıklarının içinden uyuşturucu fışkırdı
Yapılan aramalarda yastıkların bile içerisine bakan Kağıthane polisi, yünlerin içerisinde gizlenmiş çok miktarda satışa hazır “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Yastıkların içerisini incelemeye devam eden polis, yer yatağının altında 1 adet tabanca ve hassas terazi de buldu.
Aramaların ardından maddelere ve malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar ise emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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