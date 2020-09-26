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(Özel) İstanbul’da yayanın dehşeti yaşadığı feci kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 10:00 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda yolun karşısına geçtikten sonra yol kenarından yürüyerek bir anda tekrar geri dönmeye çalışan adama, kadın sürücünün idaresindeki otomobil çarptı.

Beyoğlu’nda yolun karşısına geçtikten sonra yol kenarından yürüyerek bir anda tekrar geri dönmeye çalışan adama, kadın sürücünün idaresindeki otomobil çarptı. Kaputa çıkarak metrelerce sürüklenen adam yaralanırken, feci kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz 28 Ağustos Cuma günü saat 13.45 sıralarında Beyoğlu Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki refüjde bekleyen Ahmet Usta, bir süre sonra yolun karşısına geçmeye başladı. Yolun ortasına geldikten sonra bir süre duraklayan Usta, yol ortasından yürümeye başladı. Kısa süre sonra da Usta, tekrardan refüje geçmek istedi. O esnada 34 SJ 4969 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Zülbiye Çakar, refüje geçmek isteyen Usta’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaputa çıkan Usta, metrelerce sürüklendikten sonra yere savrularak yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, adam refüjden yolun karşısına geçiyor. Yolun ortasında yürümeye devam eden adam, otomobil geçeceği esnada tekrardan yolun karşısına geçmek istiyor. Otomobilin çarptığı adam kaputa uçuyor. Vatandaşlar da kazaya bakıyor.

“Adam kaputun üzerine uçtu, kaput çöktü ve üzerinde sürüklendi”
Kazayla ilgili konuşan Can Taşbey, “Karşıdan karşıya geçecekti, bir anda refleks yaptı galiba vazgeçti. Sonra geçeyim mi derken siyah bir araç hızlı bir şekilde gelerek adama vurdu. Adam kaputun üzerine uçtu, kaput çöktü ve üzerinde sürüklendi. Ama öldü mü kaldı mı bilemiyorum, sanırım hafif yaralıymış. Bu konularda dikkatli olmak gerekir, bir sağımıza ve solumuza bakmak gerekir. Kim hatalı bilemiyorum ama herkes karşıdan karşıya geçerken dikkatli olmalı” dedi.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Usta’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu.

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