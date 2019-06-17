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(Özel) İstanbul’da yol kapatıp “drift” yapan maganda kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 09:28 | Son Güncelleme

Başakşehir’de lüks otomobilli maganda, işlek bir caddeyi trafiğe kapatarak dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

(Özel) İstanbul’da yol kapatıp “drift” yapan maganda kamerada

Başakşehir’de lüks otomobilli maganda, işlek bir caddeyi trafiğe kapatarak dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Yanından geçen sürücülere aldırış etmeyen maganda kameralara yansıdı.
İstanbul’un hemen hemen her noktasında gece ve gündüz demeden trafiği tehlikeye düşüren magandalara bir yenisi daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentin cadde ve sokaklarında “drift” terörü devam ediyor. Son olarak Başakşehir Bedrettin Dalan Bulvarı ile Hürriyet Bulvarı kesişiminde sahneye çıkan lüks otomobilli bir maganda, akşam saatlerinde trafiğin işlek olduğu caddeyi trafiğe kapattı.

Yolu trafiğe kapatıp “drift” attı
Yolu kesen maganda ardından otomobiliyle dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapmaya başladı. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, şov uğruna ortalığı dumana boğarak terör estirdi. Trafik ışıklarında bekleyen araçların yanından geçişini umursamayan maganda bir süre daha yanlama yapmaya devam etti. Kendi etrafında dönerek kuralları hiçe sayan sürücü o anları kaydettirip sosyal medyada yayınladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

(Özel) İstanbul’da yol kapatıp “drift” yapan maganda kamerada

(Özel) İstanbul’da yol kapatıp “drift” yapan maganda kamerada

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