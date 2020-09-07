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(Özel) İstanbul’daki gece kulüplerinde korkutan görüntüler kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 09:43 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası bazı gece kulüplerinde eğlenceler tüm hızıyla devam ediyor.

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası bazı gece kulüplerinde eğlenceler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına ve artan vak’a sayılarına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişinin virüs meydan okuyarak eğlendi. İğne atsan yere düşmeyecek tıklım tıklım partiler kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran’da normalleşme adımları atılması sonrası bazı gece kulüpleri de faaliyet göstermeye başladı.

Gece kulüplerinde iğne atsan yere düşmedi
Beşiktaş Gayrettepe ve Ortaköy’deki bazı gece kulübünde korkutan görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen kulübe gelen kişiler, virüse umursamadan doyası eğlendi. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kuralına uyarak eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.

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