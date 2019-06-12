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(Özel) İstanbullular Ramazan Bayramı’nda vapurlara akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 09:23 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşların toplu taşıma aracı tercihi vapurlar oldu.

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşların toplu taşıma aracı tercihi vapurlar oldu. Doluluk oranının yüzde 84’e ulaştığı şehir hatlarında 1 milyon 169 bin yolcu vapurla seyahat etmeyi tercih etti, 3 gün içinde bin 541 sefer gerçekleştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı oturumunda AK Parti gurubunun teklifiyle, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen karar doğrultusunda bayramda İBB toplu ulaşım araçlarında vatandaşlar ücretsiz taşındı. Ramazan Bayramı süresince geçerli olan kararın ardından İstanbullular toplu taşıma araçlarına akın etti.

Vatandaşların tercihi vapurlar oldu, doluluk oranı yüzde 84’e ulaştı
Bayramda yaka değiştirmek veya adalara gitmek isteyen vatandaşların tercihi ise vapurlar oldu. Karaköy, Kadıköy, Eminönü, Üsküdar, Beşiktaş ve Adalar’a gitmek isteyen vatandaşlar şehir hatlarında ücretsiz seyahat etmenin keyfini çıkardı. İBB şehir hatlarının doluluk oranı bayram süresince yüzde 84’e ulaştı.

1 milyon yolcu vapur kullandı, bin 541 sefer gerçekleşti
Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününden başlayarak 3’üncü gününün bitimine kadar 1 milyon 169 bin yolcu vapurla seyahat etmeyi tercih etti. 3 gün boyunca bin 541 vapur seferi gerçekleşti. Şehir hatlarında doluluk oranının yüzde 84’e ulaştığı Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar en çok Kadıköy, Üsküdar ve Adalar’a gitmeyi tercih etti.

Vatandaşlar en çok Kadıköy, Üsküdar ve Adalar’a gitti
Şehir hatları içerisinde bayram boyunca en çok yolcu taşıyan hatlar ise Karaköy - Kadıköy, Eminönü - Üsküdar, İstanbul - Adalar oldu. İstatistiklere göre, Karaköy - Kadıköy vapur hattını 280 bin 738 yolcu kullandı. Eminönü - Üsküdar vapur hattını 276 bin 373 yolcu kullanırken, İstanbul - Adalar vapur hattını ise 221 bin 809 yolcu kullandı.

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