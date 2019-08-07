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(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 09:48 | Son Güncelleme

İstanbul’da faaliyet gösteren taş ocaklarının yıllar içinde doğaya verdiği zarar uydu görüntüleri ile gözler önüne serildi.

İstanbul’da faaliyet gösteren taş ocaklarının yıllar içinde doğaya verdiği zarar uydu görüntüleri ile gözler önüne serildi. İstanbul’un ciğerleri olan ormanların büyük bir kısmını yok eden taş ocaklarının son durumu havadan görüntülendi.

Çevresinde nefes almakta güçlük çekilen Göktürk’te bulunan taş ocaklarının doğaya verdiği zarar uydu görüntüleri ile gözler önüne serildi. Görüntülerle yıllar içerisinde ormanın nasıl yok edildiği aşama aşama ortaya çıktı. Görüntülerde küçük bir alanda başlayan çalışmaların yıllar içerisinde büyüdüğü ve taş ocaklarının çevresinde bulunan ormanlık alanın büyük bir kısmının yok edildiği gözlendi. Ormanların tahrip olmasına neden olan taş ocaklarının son durumu ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler yemyeşil ormanların içerisindeki taş ocaklarına dikkat çekti. Taş ocağının orta ve en derin kısımlarında ise göletler oluşuyor. Taş ocaklarındaki patlatmaların doğal dengeyi, su yollarını ve çatlak mağara sistemini bozduğu belirtiliyor. Bu gibi olumsuz etkilerinden dolayı taş ocaklarının; yerleşim yerlerinden, ormanlık alanlardan, su üretim alanlarından uzakta ve ağaçlandırılamayacak kayalık alanlarda yapılması gerektiği ifade ediliyor.

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

(Özel) İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi
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