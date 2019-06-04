(Özel) İstanbul’un fethinde gemileri karadan yürüten komutan Zağnos Paşa

Balıkesir’de kendi ismine yaptırılan caminin bahçesinde türbesi bulunan Zağnos Paşa’nın İstanbul’un fethinde gösterdiği fedakarlıkları Balıkesirli tarihçi-yazar Aydın Ayhan İhlas Haber Ajansı’na anlattı. İstanbul’un fethinde karadan geçirilen gemilerin Zağnos Paşa’nın komutasındaki ordu tarafından gerçekleştirildiğini belirten Aydın Ayhan, fethe katılanlarla birlikte Zağnos Paşa’nın da "fatih" unvanının bulunduğunu ifade etti.

Aydın Ayhan, Zağnos Paşa’nın Fatih Sultan Mehmet’in lalası olduğunu ve çocukluk çağından itibaren Fatih’i İstanbul’un fethi için yönlendirdiğini ve kendisinin de fetihte Fatih Sultan Mehmet’ten sonraki ikinci komutan olarak 50 bin kişilik orduyu yönettiğini kaydetti.

Boğazkesen Hisarı’nın (Rumeli Hisarı) bir kulesinin adı Zağnos Kulesidir

Balıkesirli tarihçi-yazar Aydın Ayhan, Zağnos Paşa’nın Fatih Sultan Mehmet’in lalası olduğunu belirterek fetihle ilgili yaptığı açıklamada, “Zağnos Paşa Fatih Sultan Mehmet’in lalası olarak çocukluk çağından itibaren İstanbul’un fethine yönlendirdi. İstanbul dünyanın merkeziydi o zaman. İstanbul dünyanın en büyük şehri, Roma dünyanın en büyük devleti ve onun merkezi İstanbul idi. Çocukluk çağından itibaren hep ona heveslendi, hep ona aşık oldu; İstanbul’u fethetmeye aşık oldu Fatih. Gerçekten de üçüncü tahta çıkışında tek düşüncesi, tek sevdası İstanbul’u fethetmekti. Zaten Manisa’ya ikinci gelişinden itibaren her yere haber yolluyordu. İstanbul nasıl fethedilir, nasıl fethedilemedi bunu araştırdı. Babası zamanında İstanbul kuşatılmıştı, tam içeriye giriyorlardı ve o kuşatmada bulunanları sordu. Casuslar yolladı İstanbul’un her tarafına, İstanbul’un haritalarını çıkarttırdı. İstanbul nasıl fethedilir, nasıl olur hep bunu düşündü. Gerçekten de İstanbul’u geldi kuşattı ve kendi ismini verdiği Boğazkesen Hisar’ını (Rumeli Hisarı) bizzat yaptırmıştır. Bu hisarın ilk kulesinin ismi de Zağnos Kulesi’dir ve Zağnos Paşa’ya yaptırmıştır. Üç ayda o koca bina yapıldı. Yani boğazı kesti. Çünkü denizle irtibatının kesilmesi gerekiyordu, Karadeniz’le. Bunun yanında Bizans da kendine göre Haliç’e zincir gerdi. Bu zincir nasıl bir şeydi biliyor musunuz? Kocaman 2 metre çapında, 4-5 metre uzunluğunda kütükler, zincirle bunlar bağlıydı. Yani herhangi basit bir zincir değil. Bunların üzerinde harp edilebiliyor, yürünebiliyor. Koca koca gemiler ancak bunlar yüzünden geçemiyordu” diye konuştu.

İstanbul’un fethi sırasında yaşanan olayları da anlatan tarihçi yazar Aydın Ayhan, “Fatih Sultan Mehmed tahta çıktığında, 1452’de Boğazkesen Hisarı bittikten sonra Bizans İmparatoru vazgeçilsin diye birkaç kez insan yolladı, fakat o dinlemedi. Edirne’ye götürdü ordusunu. Fakat İstanbul’u kuşatan bir ordu vardı. Bunun başında da Akçaylı Mehmet Ağa denen kişi var ve yanında da Karesi’den gelen birlikler vardı. İstanbul surları gibi surları Edirne meydanında yaptırdı ve orduya gece-gündüz İstanbul’u nasıl fethederiz, surlara çıkış nasıl olur diye talim yaptırdı. Bu arada yine planlarını kendi çizdiği 500 kiloluk gülle atan o zamana göre dünyanın en büyük toplarını döktürdü. Daha sonra Şubat ayının sonlarına doğru, Mart başlarında İstanbul’un fethi için orduyu harekete geçirdi. Fakat çok enteresan bir şeydir; Fatih, akıl almaz bir zekayla, Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed döneminden sonra ilk ve son defa olarak İslam birliğini sağladı. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara haberler yolladı. Kırım’dan, Horasan’dan, Türkistan’dan, Mısır’dan çıkıp geldiler. Birbirine düşman olan insanlar bile İstanbul’un fethine geldi. Böylece İstanbul 500-600 mandanın çektiği koca toplarla aylarca süren yolculukla kuşatıldı ve İstanbul’un surları dövülmeye başlandı. Karadan da İstanbul sarılmıştı fakat denizden de gelmesi gerekiyordu. Fakat bizim o zaman deniz gücümüz yoktu. Fakat Sarakuzalı korsanlara gemiler yaptırdı. 150-200 tane gemi yaptırarak ilk defa deniz gücüne sahip oldu Türkler. Ve geldiler denizden de kuşatmaya kalktılar. Hatta adamları başaramayınca Fatih atını denize sürdü. Daha sonra koca koca toplar İstanbul’u dövmeye başladı. Bu arada İstanbul’a dünyanın her yerinden yardımlar gelmeye başladı. Hıristiyan dünyası da yardım ediyordu. Gönüllü insanlar gemilerle geliyorlardı. Bizim gemiler ise küçük kalıyordu. Fakat onların ki kocaman kocaman kalyonları vardı. Bizimkiler onların yanında kayık gibi kalıyordu, onlar aşıp geçebiliyordu” dedi.