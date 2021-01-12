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  4. (Özel) İstanbul’un göbeğinde 9 yaşındaki Deniz’in altında kaldığı kargo aracının sürücüsü serbest

(Özel) İstanbul’un göbeğinde 9 yaşındaki Deniz’in altında kaldığı kargo aracının sürücüsü serbest

12.01.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Şişli’de sokak üzerinde bisiklet süren 9 yaşındaki Deniz’in altına girdiği kargo aracının geri manevra yapması sonucu ağır yaralanıp beyin ölümünün gerçekleşmesine neden olan sürücü, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli’de sokak üzerinde bisiklet süren 9 yaşındaki Deniz’in altına girdiği kargo aracının geri manevra yapması sonucu ağır yaralanıp beyin ölümünün gerçekleşmesine neden olan sürücü, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kargo aracının sokakta seyrettiği anlara ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı.
Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü önceki gün saat 16.20 sıralarında meydana gelen olayda, 9 yaşındaki Deniz Demir bisikletiyle turlamaya başlamıştı. Sokak üzerinde bisikletini süren Demir, bir süre sonra sokakta aniden duran Vahdet V. (38) idaresindeki kargo aracına çarparak altına girmişti. Çocuğun aracın altında kaldığını gören çevredeki vatandaşların bağırarak uyarması sonucu sürücü geri manevra yapmış ve araçtan inmişti. Aracın altından çıkartılan ağır yaralı Demir, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede ameliyata alınan ağır yaralı Demir’in beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenilmişti.

Kargo aracının sokakta seyrettiği yeni görüntüler
Yaşanan feci olayla ilgili Deniz Demir’in beyin ağır yaralanmasından hemen önce kargo aracının sokakta seyrettiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, araçlar sokaktan geçtiği esnada kargo aracı hızla sokakta ilerliyor. Bir süre sonra Deniz’in altına girdiği kargo aracı duruyor ve sonrasında geri manevra yapıyor. Olayın ardından vatandaşlar panikle aracın olduğu yere koşuyor.

Sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
Öte yandan olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşların ve sürücünün ifadesine başvurarak çalışma yapmıştı. Yapılan çalışmaların ardından olayla ilgili tutanak tutan polis, sürücü Vahdet V’yi de gözaltına alarak Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürmüştü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan sürücü Vahdet V. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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