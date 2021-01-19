HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstanbul’un göbeğinde akıl almaz olay: Turistin başına buz kütlesi düştü

(Özel) İstanbul’un göbeğinde akıl almaz olay: Turistin başına buz kütlesi düştü

19.01.2021 16:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un göbeği Şişli’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

İstanbul’un göbeği Şişli’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Cadde üzerinde yürüyen erkek bir turistin başına binadan bir buz kütlesi düştü. Neye uğradığını şaşır adam yere savrularak yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise panik yaşadı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken turist tedavi altına alınırken, binadakiler ise fırçayla çatıdaki karları aşağıya atarak temizledi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 gün süren yoğun kar yağışı sonrası don yaşanan bir binanın çatısında buz sarkıtları oluştu. Öğle saatlerinde cadde üzerindeki kaldırımda yürüyen erkek bir turistin başına binadan buz kütlesi düştü. Neye uğradığını şaşıran turist, başından yaralanarak yere savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildiği esnada vatandaşlar turistin başına müdahale etti.

Yolda yürüyen turist dehşeti yaşadı
Yapılan müdahale sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sedyeye konulan turist, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yaşanan olayla ilgili çalışma yaparak tutanak tuttu. Öte yandan yaşanan olay sonrası binadakiler ise çatı katına çıkarak fırçalarla çatıdaki karları temizlemeye çalıştı. Fırçayla vurdukları karları düşürmeleri sonucu aşağıdaki vatandaşlar da panik yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Bakan Akar'dan kritik görüşmelerBakan Akar'dan kritik görüşmeler
44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?
1/

En Çok Okunan Haberler

NASA'dan kaygılandıran Türkiye paylaşımı!

NASA'dan kaygılandıran Türkiye paylaşımı!

Kızının regl olduğunu duyurunca...

Kızının regl olduğunu duyurunca...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

Kuzenine güvendi, hayatı karardı: Bitmiş, tükenmiş durumdayım

Kuzenine güvendi, hayatı karardı: Bitmiş, tükenmiş durumdayım

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet: Bakıcı gözaltına alındı

Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet: Bakıcı gözaltına alındı

Belediyeler sosyal medyada akım başlattı! 'Sizde durumlar nasıl?'

Belediyelerden sosyal medyada yeni akım! 'Sizde durumlar nasıl?'

Hrant Dink öldürülüşünün 14'üncü yılında anıldı

Hrant Dink öldürülüşünün 14'üncü yılında anıldı

90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı

90 yaş ve üzerine evlerinde aşılama

Öldürülen suç örgütü liderinin mezarı başında cinayet

Öldürülen suç örgütü liderinin mezarı başında cinayet

Hakan Şükür'ün babasına 'FETÖ'ye yardım' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası

Hakan Şükür'ün babasının cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.