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(Özel) İstanbul’un göbeğinde bıçaklı dehşet kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 10:01 | Son Güncelleme

Sarıyer’de okuldaki kursuna gitmek için yola çıkan 17 yaşındaki genç, kendisine selam veren ortaokul yıllarındaki arkadaşı tarafından sokak ortasında sebepsiz yere bıçaklandı.

Sarıyer’de okuldaki kursuna gitmek için yola çıkan 17 yaşındaki genç, kendisine selam veren ortaokul yıllarındaki arkadaşı tarafından sokak ortasında sebepsiz yere bıçaklandı. Gencin bıçaklandığı ve şahsın onu kovaladığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, bıçaklı saldırgan Sarıyer polisi tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Yunus Emre Güldane, sabah saatlerinde okuldaki kursuna gitmek üzere evden çıktı. Genç cadde üzerinde yürümeye başladığı esnada ortaokulda aynı sınıfta okuduğu arkadaşı Hüseyin A. kendisine yaklaşarak “naber, nasılsın” dedi. Bunun üzerine Güldane de şahsa, “eyvallah reis sen nasılsın” diye karşılık verdi.

Önce selam verdi sonra bıçaklayıp kovaladı
O esnada Hüseyin A. hiçbir sebep yokken elindeki bıçakla Güldane’yi bacağından bıçakladı. Bıçaklanan genç can havliyle kaçmaya başlayınca, saldırgan şahıs arkasından “kaçma kaçma” diye bağırarak onu kovaladı. Kovalamacanın sonrasında Güldane kendini eve atarken, Hüseyin A. ise kaçarak kayıplara karıştı. Gencin bıçaklandığı ve şahsın bıçakla kovaladığı o dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Oğluna kanlar içerisinde görünce şoke oldu
Olayın ardından yaralı genç babasını arayarak evin kapısını açması söyledi. Kapıyı açan baba Recep (53) ve anne Zümrüt Güldane kanlar içerisinde kalan oğlunu görünce şoke oldu. Hemen çocuğunu İstinye Devlet Hastanesine götüren baba Güldane, tedavi edilmesinin ardından emniyete giderek şikayette bulundu.

"Naber deyip bıçağı sapladı"
Olayı anlatan Yunus Emre Güldane, "Sabah saatlerinde kursa gitmek üzere evden çıktım. Yolda giderken karşıma saldıran şahıs çıktı. Bana ’naber’ dedi, bende yüzüne bakarak ’iyi reis sen nasılsın’ dedim. Sonra bıçağı 2 defa sapladı. 1 tanesi kulaklığa diğeri de bacağıma geldi. Bende can havliyle baya bir koştum. Sonra da hastaneye gittik ve sonrasında şikayetçi olduk. O beni kovaladı, kendisini de tanıyorum. Ortaokulda aynı okulda okumuştuk. Yolda denk gelince merhabalaşıyorduk. Eve geldim kapıya vurdum ama ailem uyudukları için açamadı. Her taraf kan gölüne döndü. Sonra ailemi aradım uyandılar ve araca atlayıp hastaneye gittik. Oradan da karakola giderek şikayetçi olduk" dedi.

"Allah’tan kalbine gelmemiş ölebilirdi, benim yüreğimi yaktılar"
Anne Zümrüt Güldane ise, "Çocuk can havliyle arka tarafa saklanmış. Oradaki giderden kanları akmış, kendisi de oraya yığılmış. Sonra babasına telefon etti, kapıyı açınca çocuğun kanlar içerisinde olduğunu gördük. Hemen alıp hastaneye götürdük, tedavisini oldu. Sonra da emniyete götürüp şikayetçi olduk. Ailesiyle konuştuk, çocuk madde kullanıyormuş. Sabah saatlerinde de babasıyla tartışıp taksiyle Reşitpaşa tarafına geçmiş. Allah’tan kalbine gelmemiş, ölebilirdi. Benim yüreğimi yaktılar, böyle insanları toplumdan temizlesinler. Başkalarının canı da yanmasın" diye konuştu.

Sarıyer polisi kıskıvrak yakaladı
Şikayetin ardından harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın ailesine ulaşan polis, Hüseyin A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Hüseyin A. işlemleri tamamlanması için Emirgan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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