(Özel) İstanbul’un göbeğinde dehşet anları: Bastonlu yaşlı adam takla attı

Şişli’de siyahi kadın bir sürücü otomobilinde fren yerine gaza basınca kaldırıma çıkarak bastonlu yaşlı adama çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, bina duvarına çarpan yaşlı adam takla atarak yere savruldu. Direksiyon başında şoka giren kadın ve yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, önceki hafta Salı günü saat 14.45 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Widline Erie, arkadaşlarıyla birlikte öğrenci yurduna eşya taşımaya başladı. Bir süre sonra taşıma işlemini bitiren Erie, Toyota marka 34 DLL 622 plakalı otomobile bindi. Yola çıkmaya çalışan kadın fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak o esnada kaldırımda bastonuyla yürüyen Sebahattin Özcan’a çarptı. Çarpma sonucu duvara çarpan adam takla atarak yere savruldu. Otomobil ise doğalgaz kutusuna ve havalandırma borularına çarparak durabildi.

Kadın sürücü direksiyon başında şoke oldu

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyon başında şoke olan sürücü Erie’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Yaralı halde yerde oturan Özcan’da sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erie ve Özcan’ın durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

“Güm diye bir ses duydum, apartman uçuyor zannettim”

Olayla ilgili konuşan bina sakini Nuran Tüzün, “Garaj önündeki aracın içerisinde çok sayıda siyahi çıktı. Öğrenci yurduna eşya taşıyorlardı, bende burada oturuyordum. İçerisinde direksiyonda kadın varmış. Konuşurken ‘güm’ diye bir ses duydum, bir baktım bizim apartmana vurmuş. Adamın birisi de yoldan geçiyormuş ona da vurmuş. Siyahi kadın da yaralıydı, adam da yaralıydı sırt üstü yere düşmüştü. Camı açtım ne oluyor diye bir baktım, apartman uçuyor zannettim. Ondan sonra polisler ve ambulans geldi, götürdüler” dedi.