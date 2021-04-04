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  4. (Özel) İstanbul’un göbeğinde dilenci kadınlarla gencin “taciz” kovalamacası kamerada

(Özel) İstanbul’un göbeğinde dilenci kadınlarla gencin “taciz” kovalamacası kamerada

04.04.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Sirkeci’de restoranların önünde durdukları esnada “açız, yemek parası” diyerek vatandaşlardan para isteyen 2 kadına yoldan geçen bir genç, 150 lira para verdi.

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Fatih Sirkeci’de restoranların önünde durdukları esnada “açız, yemek parası” diyerek vatandaşlardan para isteyen 2 kadına yoldan geçen bir genç, 150 lira para verdi. Parayı veren genç, kadınların yemek yerine vatandaşlardan para istemeye devam ettiğini görünce verdiği parasını geri istedi. Parasını isteyen gence saldırmaya başlayan dilenci kadınlar, “bizi taciz ettin” diye bağırarak kaçmaya çalıştı. Parayı veren genç ile arkadaşı kadınları kayda alarak kovalayınca kadınların saldırısına uğradı. Kadınlar gördükleri bir polis aracını durdururken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Fatih Sirkeci’de meydana geldi. İddiaya göre semtte dolaşan 2 kadın, “açız, yemek parası” diyerek vatandaşlardan para istemeye başladı. O esnada oradan geçen bir genç, kadınların haline acıyarak onlara 150 lira para verdi. Parayı alan kadınlar gencin yanından ayrıldı ancak genç parayla ne yapacaklarını görmek için onları takip etmeye başladı.

Parasını geri isteyen gence: “Taciz ettiğini söyleriz”
Bir süre sonra kadınların yemek yemek yerine vatandaşlardan para istemeye devam ettiğini gören genç bu kez yanlarına giderek, kendilerine yemek için para verdiklerini ve vatandaşlardan para istememelerini söyledi. Bu duruma tepki gösteren kadınlar gence, “yanımızdan git, yoksa bizi taciz ettiğini söyleriz” dedi. Genç bunun üzerine cep telefonuyla kadınları kayıt altına almaya başladı. Kayda alındığını gören kadınlar bağırmaya başlayarak bir yandan da kaçmaya çalıştı.

Kurtulamayacaklarını anlayınca gence saldırdılar
Gencin onları takip ederek kayda devam etmesi üzerine kadınlar, “bizi taciz etti” diyerek bağırmaya devam etti. Yaşanan kovalamacada gençten kurtulamayacağını anlayan kadınlar, bu kez de saldırmaya başladı. O esnada yoldan geçen polis aracını durduran kadınlar, sözde taciz suçlamasıyla polis aracına bindi. Gencin de binmesinin ardından taraflar Sirkeci Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada genç ve kadınlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, gencin kadınlara verdiği 150 lira da teslim edildi. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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