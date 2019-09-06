(Özel) İstanbul’un göbeğinde görme engelli genç kızın yaşadığı dehşet kamerada

Beşiktaş’ta kırmışı ışıkta geçen alkollü sürücü, görme engelli üniversite öğrencisi genç kıza çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, metrelerce savrulan genç kız ağır yaralandı. Kazadan sonra kaçan sürücü, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kaza, 15 Ağustos Perşembe günü saat 07.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzde 85 görme engeli olan üniversite öğrencisi Esra Yücel (25), yaya geçidinde yeşil ışığın yanması için beklemeye başladı. Yayalar için yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmek için hareket eden Yücel’e kırmızı ışıkta geçen alkollü özel güvenlik görevlisi Can B.’nin (27) kullandığı 34 AJ 7402 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelere savrularak yere düşen genç kız ağır şekilde yaralandı. Vicdansız sürücü ise hız bile kesmeden olay yerinden kaçtı.

“Ne olur gelin, kız ölüyor”

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yerde kanlar içerisinde yatan genç kızın o anlarını ise kazaya şahit olan bir kadın cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde kadının, “Ne olur gelin, kız ölüyor” diye haykırışları yürekleri dağladı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yücel’i ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.