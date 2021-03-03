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(Özel) İstanbul’un göbeğinde ilginç olay: Otel girişine tırmanıp megafonla etrafa seslendi

03.03.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahıs, çalıştığı otelin giriş kapısına tırmanarak megafonla etrafa seslendi.

Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahıs, çalıştığı otelin giriş kapısına tırmanarak megafonla etrafa seslendi. Şahıs aşağıya inmeyince polis ekipleri tarafından merdivenle yanına çıkılarak alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye cadde üzerindeki bir otelde yıllardır temizlik görevlisi olarak çalışan, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Rüstem Ö., öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çalıştığı otelin girişine çıktı. Megafon alan ve elindeki haritayı etrafa gösteren şahıs, vatandaşlara seslenmeye başladı. Şahsın ilginç bir şekilde megafonla bağırdığını gören çevredeki vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Aşağıya inmeyi polis merdivenle yanına çıktı
Şahsın aşağıya inmemesi üzerine otel görevlileri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı aşağıya inmesi için ikna etme çalışmalarına başladı. Şahsın aşağıya inmemesi üzerine polis ekipleri merdiven uzatarak yanına çıktı. Yanına ulaşan polis, Rüstem Ö.’yü aşağıya indirdi. Şahıs ardından polis otosuna konularak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan ilginç olay ise kameralara yansıdı.

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