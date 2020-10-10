(Özel) İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada: 4 yaralı

Şişli’de alkollü bir şahıs, tekel bayii önünde duran çalışana henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavganın büyümesi üzerine çıkan olayda adam toplayan taraflar, bayiinin önünde meydan kavgasına tutuştu. Kavga esnasında ise kasadan yaklaşık 20 bin lira para çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayda 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, önceki hafta Pazar günü saat 00.20 sıralarında Şişli Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir tekel bayiinin önünde duran çalışana alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran çalışanın karşılık vermesi üzerine kavga büyüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle alkollü şahıs uzaklaştırıldı ancak uzaktan tartışma devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine tekrardan tekel bayiine saldıran alkollü şahıslar, çalışanlar tarafından püskürtüldü.

Tekel bayii önünde meydan kavgası kamerada

Bunun üzerine alkollü şahıslar, cep telefonuyla arkadaşlarını arayarak adam topladı. Bayii çalışanlarının da yakınlarını çağırması üzerine toplanan kalabalık, tekrardan tekel bayiindekilere saldırdı. Karşı tarafında karşılık vermesiyle ortalığın bir anda karışıp savaş alanına döndüğü meydan kavgası meydana geldi. Kimin kime vurduğu belli olmayan kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.