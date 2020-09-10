HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti kamerada: “Köpeği vurun”

(Özel) İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti kamerada: “Köpeği vurun”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 09:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan gezdirdiği pitbull cinsi bir köpek, yakaladığı bir kediyi parçaladı.

Beşiktaş’ta sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan gezdirdiği pitbull cinsi bir köpek, yakaladığı bir kediyi parçaladı. Dehşet anları kameralara yansırken, sahibinin vurduğu vatandaşların ise “köpeği vurun” diyerek tekmelediği köpek kediyi bırakmadı.
İstanbul’un göbeği Beşiktaş’ta pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçaladığı görüntüler kan dondurdu. Sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan kalabalık içerisine çıkardığı köpeği Ihlamurdere Caddesi’nde bir kediyi yakaladı. Kediyi parçalamasına tokat atarak müdahale etmeye çalışan kişi, çevredekilerin tepkisine neden oldu.

“Köpeği vurun”
Sahibi bu yolla köpeğin ağzından kurtaramadığı kediyi bir de çekmeye çalıştı ancak kurtaramadı. Sahibinin defalarca yumruk ve tokat attığı, vatandaşların ise tekmelediği köpek kediyi bir türlü bırakmadı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, olay esnasında vatandaşlardan birinin “köpeği vurun” demesi de kan dondurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?
En Çok Okunan Haberler
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Düğünde görülmemiş koronavirüs önlemi! Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı
Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı
Dikkat çeken açıklama! 'İşletmelere ‘Virüs bulaştı’ davası açılabilir'
Dikkat çeken açıklama! 'İşletmelere ‘Virüs bulaştı’ davası açılabilir'
Uğur Dündar'dan flaş İstanbul kararı! Sözcü TV için mi dönüyor?
Uğur Dündar'dan flaş İstanbul kararı!
İstanbul'da yaya geçidine konulan bariyer kaldırıldı
Gören şaşkına döndü! Kaldırıldı
Motosikletli şahıs, içinde çocuğun da olduğu otomobildeki aileye saldırdı
İçinde küçük çocuğun da olduğu araca böyle saldırdılar
Ankara'da şoke eden olay! Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.