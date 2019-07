(Özel) İstanbul’un göbeğinde şehir magandalarının estirdiği terör kamerada

İstanbul’un göbeği turistlerin uğrak yeri Galata’da cadde üzerine araçlarını park ederek yüksek sesle müzik açtıktan sonra eğlenen alkollü 3 şehir magandası, kendilerini uyaran esnafa ve çalışanlara saldırdı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, saldırganların şişeyle vurduğu esnafın kafasına 10 dikiş atıldı. Çalışanları da demir çubuklarla çeşitli yerlerinden yaralayan 3 maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Duruma isyan eden esnaf Reşat Ağır, "Galata Kulesi Meydanı şu an içler acısı durumda, bu meydan alkoliklere ve uyuşturucu bağımlılarına teslim edilmek üzere, esnaf çaresiz durumda" dedi. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 20:30 sıralarında Beyoğlu Galata’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 3 şahıs, 34 BY 7904 plakalı otomobille tek yön ve turizm açısından işlek bir cadde olan Büyük Hendek Caddesi üzerinde durdurdu. Araçlarından yüksek seste müzik açan şahıslar ardından ellerindeki alkol şişeleriyle dışarıya çıkarak eğlenmeye başladı. Bir süre sonra şahısları, aracın park edildiği binada yaşayan bir kadın pencereden bağırarak uyardı. Kadının uyarılarına aldırış etmeyen şahıslar, eğlenmeye devam edince, cadde üzerinde kafeterya işleten Reşat Ağır ve Emin Ekici tarafından yeniden uyarıldı. Şahısların tepki göstererek üzerine yürüdüğü esnaf polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Bunu duyan şahıslar ile esnaf ve çalışanlar arasından sözlü tartışma çıktı.

“Yeter artık, meydana turizm polisi istiyoruz”

Galata Kulesi Meydanı’nın durumunun içler acısı olduğunu belirten Ağır, “Bizim kimsenin içkisiyle bir alakamız yok. Burası Galata Kulesi Meydanı, İstanbul’un simgesi biz burada esnafız ancak artık bıkkınlık getirdiler. Artık yanımızda efendi içenlere de bir şey demiyoruz. Ancak bunlar etrafa, sana, bana, çocuklarımıza hepimize zarar veriyorlar. Taktikleri ise kendilerini sinirli gösterip insanları bezdirmek. Her işi emniyete bırakmamak lazım ama her esnaf kendi önünü temizlemek zorundadır. Birbirimize yardımcı olmalıyız. Bizim kavgayla işimiz yok ama tabi adamın kafama şişeyle vuracağını nereden bileyim. Şehir eşkıyaları insanları artık bezdiriyorlar. Ben tabi ki bu kulede, meydanlarda turizm polisi olmasını istiyorum. Burada bir boşluk var. Şu an burada neredeyse her köşede alkol ve uyuşturucu kullanan çocuklar var. Bunlara artık bir şekilde çare bulmak lazım. İstanbul’un turisti buraya akıyor ama Galata Kulesi Meydanı şu an içler acısı durumda, bu meydan alkoliklere ve uyuşturucu bağımlılarına teslim edilmek üzere, esnaf çaresiz durumda. Allah sonumuzu hayır etsin” dedi.