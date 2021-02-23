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  4. (Özel) İstanbul’un göbeğinde silahlı saldırı: Yaralı genç can havliyle böyle kaçtı

(Özel) İstanbul’un göbeğinde silahlı saldırı: Yaralı genç can havliyle böyle kaçtı

23.02.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda bekleyen bir genç, kapüşonlu bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Beyoğlu’nda arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda bekleyen bir genç, kapüşonlu bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, kalçasından yaralanan genç can havliyle kaçtıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olay, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Abdülaziz Balçık (31) 2 arkadaşıyla birlikte kaldırımda sohbet etmeye başladı. Genç arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada kimliği belirsiz kapüşonlu bir şahıs tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı da Balçık, kalçasına isabet eden 2 kurşunla yaralandı.

Can havliyle koşarak kaçtı
Olayın ardından saldırgan kayıplara karışırken, vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı.
Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç arkadaşlarıyla kaldırımda sohbet ediyor. Kısa bir süre sonra saldırgan ateş açıyor. Sesleri duyan vatandaşlar etrafa kaçışıyor. Yaralı genç ise can havliyle yolun karşısına koşuyor. Daha sonra da merdivenlere oturuyor.

Polis saldırganın peşinde
Öte yandan kalçasından yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, önce eşkalini ardından da kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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