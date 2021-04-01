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(Özel) İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada

01.04.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de cadde üzerinde aracını park etmek isteyen adam, arkasından gelen taksici tarafından küfür edilerek kafa atıldıktan sonra tekme ve yumruklarla darp edildi.

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Şişli’de cadde üzerinde aracını park etmek isteyen adam, arkasından gelen taksici tarafından küfür edilerek kafa atıldıktan sonra tekme ve yumruklarla darp edildi. Tekmeyle karşılık vermesi üzerine büyüyen kavgada, bagajdan beyzbol sopası alan taksici, adamın kafasını yardıktan sonra kaçtı. Kavga anları güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansırken, hastanede kafasına 6 dikiş atılan adamın şikayeti üzerine kaçan taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi’ndeki evinden çıkan 46 yaşındaki inşaat işçisi Sinan Karabay, aracına binerek cadde üzerindeki bir işyerine geldi. Karabay burada aracını park edeceği esnada iddiaya göre arkasından Dacia marka 34 TCY 72 plakalı taksi hızla gelerek yanında durdu. Taksici ardından ağır küfürler edince aracından inen Karabay, yanına gitti. Sakin olmasını söylemesi üzerine araçtan inen taksici, ağzına kafa attığı Karabay’a tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

Taksici beyzbol sopasıyla saldırdı
Vatandaşların gözü önünde güpegündüz neye uğradığını şaşıran adam, kendini korumaya çalıştıktan sonra tekmeyle karşılık verdi. Bunun üzerine aracına giden taksici bagajından aldığı beyzbol sopasıyla Karabay’a vurmaya başladı. Aldığı darbeler sonucunda kafası yarılan adam araya giren vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olayın ardından taksici aracına binerek hızla olay yerinden kaçarken, Karabay ise cep telefonuyla taksiciyi fotoğrafladı. Kavga anı ise hem cep hem de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“Önce kafa attı sonra kırmızı beyzbol sopasıyla kafama vurdu”
Olayla ilgili konuşan Sinan Karabay, “Şimdi ben sabah saatlerinde buraya geldim ancak park yerinde kamyon olduğu için yanında durdum. Sonrasında ise boşalan yere park etmek istedim. Taksici de arkadan çok hızlı geliyordu ve bir anda durdu. Ondan sonra el ve kol hareketleri yapmaya başladı. Ben de camı açtım, ondan sonra sakin ol dedim. O da camı açtı ve ana avrat dümdüz küfür saydı. Sonra geri geldim, derdin ne dedim. Sonra ağzıma kafa attı ve boğuştuk. Millet araya girdi, aracından kırmızı renkli bir beyzbol sopası alıp koşa koşa geldi ve tam kafama vurdu. Ondan sonra aracına binip kaçtı. Tabi ben hastaneye gittim, kafama 5-6 tane dikiş attılar. Oradan da karakola şikayetçi oldum” dedi.

Kafasına 6 dikiş atılan adama saldıran taksici gözaltında
Olayın ardından yaşadığı şoku atlatan Karabay, kafasından yaralanması üzerine hastaneye gitti. Tedavi sonrasında başına 6 dikiş atılan adam, darp raporuyla birlikte emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından polis ekipleri, plakası belirlenen saldırgan taksiciyi yakalayarak gözaltına aldı.

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