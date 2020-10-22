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  4. (Özel) İstanbul’un göbeğinde telefon hırsızına meydan dayağı kamerada

(Özel) İstanbul’un göbeğinde telefon hırsızına meydan dayağı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 09:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta bir iş yerine giren hırsız, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilerek masadaki cep telefonunu çaldı.

Beşiktaş’ta bir iş yerine giren hırsız, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilerek masadaki cep telefonunu çaldı. Dışarıya çıktığında iş yeri sahibine yakalanan hırsız, tekme ve yumruklarla dövüldü. O anlar kameralara yansırken, esnaf telefonunu hırsızdan geri aldı.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs bir süre etrafını kolaçan ettiği iş yerinde kimsenin olmamasını fırsat bilerek içeriye girdi. Masada duran cep telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsız, cebine koyarak dışarıya çıktıktan sonra uzaklaşmak istedi. Dışarıda iş yeri sahibi Mesut B’ye yakalanan hırsız kaçmaya çalıştı. Ancak başaramayan şahıs, tekme ve yumruklarla dakikalarca dövüldü. Hırsızı darp etmesinin ardından Mesut B. cep telefonunu aldı.

Hırsıza dayak kamerada
Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsız dışarıda bir süre dolandıktan sonra iş yerine giriyor. Hırsız masada duran cep telefonunu cebine atıp dışarıya çıkıyor. Şahsın çıktığını gören iş yeri sahibi ise onu yakalıyor. Hırsızı tekme ve yumruk atarak döven esnaf sonra telefonunu alıyor. Bir süre sonra hırsız ve esnaf gözden kayboluyor.

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