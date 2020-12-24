(Özel) İstanbul’un göbeğinde turist aileye kapkaç dehşeti kamerada

Şişli’de Libya uyruklu bir kadının cadde üzerinde otomobile binen 1’i kadın 3 şüpheli tarafından kapkaça uğradığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Zabıtaların kovalaması sonucu aracı sokak ortasında bırakarak yaya olarak kaçan ve çantayı da atan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta Salı günü saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, 5 kişilik Libya uyruklu bir aile korona virüs testi yaptırmak için dışarıya çıktı. Aile Şişli meydanına geldiği esnada 34 ET 8898 plakalı otomobilden inen bir şahıs, kadının çantasını çaldıktan sonra otomobil ile kaçmaya başladı.

Şehrin göbeğinde dehşeti yaşadılar

Dehşeti yaşayan kadının çığlık atarak otomobilin peşinden koşmasının ardından sesleri duyan zabıta ekipleri, otomobili siren çalarak takibe almaya başladı. Şüpheliler Abide-i Hürriyet Caddesinden Koca Mansur Sokak’a girerek izini kaybettirmeye çalıştıkları esnada kendilerini takip edenlerin polis olduğunu sanarak sokak ortasında aracı terk durdurup terk ettiler. Çantayı kaldırma atarak yaya olarak kaçan şahıslar kayıplara karıştı. Kapkaç anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.