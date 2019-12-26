(Özel) İstanbul’un göbeğinde vatandaşları isyan ettiren ayakkabı hırsızlığı kamerada

Mecidiyeköy’de akşam saatlerinde 12 katlı bir binaya giren hırsız, çok sayıda ayakkabıyı yanında getirdiği poşete koyarak çaldı. Hırsız o anları kaydeden güvenlik kamerasını fark edince kapüşonla kendini gizleyerek kaçtı. Bina sakinleri ise hırsızlık olayına tepki gösterdi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 12 katlı bir binaya giren hırsız, etrafı kolaçan etmeye başladı. Hırsız bir süre sonra dairelerin önündeki ayakkabıları çaldı. Çaldıklarını binanın girişinde yanında götürdüğü poşete koyan hırsız ardından çıkmak için harekete geçti. O esnada güvenlik kamerasına fark eden hırsız, kapüşonunu kapatarak kendini gizlemeye çalıştı. Şahıs ardından hızla binadan çıkarak kayıplara karıştı. Olayın ardından binaya giren Özcan Özyurt dairesinin önünde ayakkabılarının olmadığını fark etti. Evine giren vatandaş burada da ayakkabılarını bulamayınca güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İnceleme sonucunda ayakkabılarının hırsızlar tarafından çalındığını fark eden Özyurt, üst ve alt kat komşularına durumu haber etti. Komşu Uğur Demirtürk de ayakkabılarının çalındığını fark edince Özyurt ile beraber polis merkezine giderek şikayette bulundu.