HABER

(ÖZEL) - İSTANBUL'UN TUZ TEPESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış aylarına yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış aylarına yönelik hazırlıklarını tamamladı. İstanbul genelinde gerek duyulduğunda yollara dökülmek üzere toplam 235 bin ton tuz hazırda bekletiliyor. Kartal'daki tuz deposu havadan da görüntülendi.

İstanbul genelinde, ana arterlere ve sokaklara gerek duyulduğunda dökülmek üzere toplam 235 bin ton tuz hazırda bekletiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kartal'daki alanda ise bekletilen yaklaşık 60 bin ton tuz kamyonlara yüklenerek Anadolu Yakası'ndaki ilçelere dağıtılacak. Tesisdeki tuz birikintisi adeta bir tepeyi andırıyor.

"235 BİN TON TUZ STOKUMUZ VAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Ayhan Taş, “Kış şartlarında İstanbullu vatandaşlarımızın ulaşımlarını sorunsuz sağlama amacıyla tüm çalışmalarımız AKOM merkezli yürütülmektedir. Bu çerçevede 399 güzergahta 4 bin kilometrelik ulaşım aksını kontrol etmekteyiz. Yaklaşık 7 bin personel, bin 300 araç ve iş makinasıyla 71 tuz ikmal noktamız bulunmaktadır. Anadolu Yakasında toplam 60 bin ton, İstanbul genelinde 235 bin ton tuz stokumuz bulunmaktadır. Bu çerçevede yaklaşık 60 tane buzlanma erken uyarı sisteminin verilerine göre de hareket etmekteyiz" dedi.

PARTNER O koku apartmanı sarınca... Korkunç gerçeği komşular fark etti! O koku apartmanı sarınca... Korkunç gerçeği komşular fark etti!
İş, sanat ve cemiyet hayatı çocuklara umut olduİş, sanat ve cemiyet hayatı çocuklara umut oldu
İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandıİstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'da define ararken fotokapana takıldılar

Fotokapana takıldılar

Son dakika: Ankara'da Bylock operasyonu! Gözaltılar var

Düğmeye basıldı! Ankara'da operasyon!

Mikserin altında can veren Birgül Binen'in annesinden acı dolu isyan: Kendi çocuğu olsa kaçar mıydı?

Annenin acı dolu isyanı: Kendi çocuğu olsa kaçar mıydı?

Kulübeler geldi açlık grevi bitti

Kulübeler geldi açlık grevi bitti

Erzincan’da karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu

Kartpostal gibi!

Hava durumu nasıl? Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı: Karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.