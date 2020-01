(Özel) İşte Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelecek olan, tamamı gönüllü Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları, zor doğa ve iklim koşullarında ortaya koydukları üstün performanslarıyla dikkat çekerken cesaretleriyle de erkek meslektaşlarını aratmadı.

Tarihte ilk kez Jandarma Komando Astsubay olarak görev alacak kadınlar, ülkenin sayılı komando okullarından olan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında uzun süre uykusuzluk ve yorgunluğa dayanıklı, stres altında doğru karar verme yeteneğine sahip ve teröristleri etkisiz hale getirecek şekilde yetiştiriliyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi, kadın komandoların, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki nefes kesen eğitimlerine tanıklık etti.

Ülkenin her bölgesinde ve sınır ötesinde her türlü arazi ve iklim şartında görev yapabilecek kabiliyette eğitim gören kadın Jandarma Komando Astsubaylar, zor şartlara hazırlık için gece gündüz demeden zorlu eğitimlerden geçiyor.