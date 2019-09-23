(Özel) İstiklal Caddesinde kaybolan çocuğa turist kadın sahip çıktı

İstiklal Caddesinde annesini kaybeden 4 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuğu gören turist çift, polise haber verdi. Çift, çocuğun ailesi bulunana kadar çocuğun yanından bir an olsun ayrılmadı. Çocuğun annesi ise kaybolan evladını görünce gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Taksim İstiklal Caddesinde geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek çocuk İstiklal Caddesinde ağlarken görüldü. Durumu fark eden turist çift çocuğun yanına gelerek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Küçük çocuğun ağlamaya devam etmesi üzerine kaybolduğunu düşünen turist çift, çocuğu Taksim Meydanının yanında bulunan polis noktasına götürdü. Bunun üzerine polis, çevre ekiplere durumu bildirdi.

Turist kadın kaybolan çocuğu bir an olsun yalnız bırakmadı

İstiklal Caddesinde ağlarken gördüğü 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu polis noktasına götüren turist kadın, onunla adeta öz annesiymiş gibi ilgilendi, bir an olsun çocuğun elini bırakmadı. Meydanda bulunan ekip aracına bindirilen çocuğa polislerce bisküvi, kek ve su verildi.