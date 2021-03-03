HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstiklal Caddesi’nde minik polis, yaralı adam için telsiziyle ambulans istedi

(Özel) İstiklal Caddesi’nde minik polis, yaralı adam için telsiziyle ambulans istedi

03.03.2021 09:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesinde düşüp başını vuran adamın imdadına vatandaşlar yetişti.

İstiklal Caddesinde düşüp başını vuran adamın imdadına vatandaşlar yetişti. Polis kıyafeti giymiş İranlı bir çocuk ise elindeki oyuncak telsizle sık sık ambulansı anons etti. Adam olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken elinde oyuncak silahla olay yerinde bekleyen çocuk, dikkat çekti.

Olay, dün öğleden sonra İstiklal Caddesinde meydana geldi. Caddenin girişinde yürüyen bir adam bilinmeyen bir nedenle yere düştü ve başını vurdu. Vatandaşlar, adamın başından kan akmaya başladığını görünce hemen yanına geldi ve onu kaldırıma oturtarak ambulansı aradı. Ambulansın gelmesi beklenirken başı kanayan yaşlı adamın zaman zaman istifra ettiği görüldü.

İranlı minik polis olaya müdahale etti
O dakikalarda ailesiyle İstiklal Caddesinde dolaşan polis kıyafeti giymiş İran uyruklu bir çocuk durumu görünce polis gibi telsiziyle yardım istedi. Henüz 7 yaşında olduğu öğrenilen çocuk, adamın düşüp başını vurduğu yerdeki kan izlerinin önünde elindeki oyuncak silahla beklemeye başladı. İranlı minik polis zaman zaman belindeki telsizi çıkartarak ambulansın olay yerine gelmesi için anonsta bulundu. İranlı çocuk kendisini görüntüleyen basın mensubuna, “Sen de çekim yapmayı bırak!” demeyi de ihmal etmedi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı ambulansa bindirerek hastaneye kaldırdı. Minik polis ise yoldan geçenlerin üzerine basmaması için kan izlerinin olduğu yerde durmaya devam etti. Caddede yürüyen vatandaşlar ve turistler ise şaşkın gözlerle minik polisi izledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı! Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı!
'İki hafta' denmişti ama... Flaş açıklama: Hemen kapatılabilir'İki hafta' denmişti ama... Flaş açıklama: Hemen kapatılabilir
Kureyş suresinin anlamı ve faziletleriKureyş suresinin anlamı ve faziletleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

İlkokul ve ortaokullarda yüz yüz eğitimin detayları

İlkokul ve ortaokullarda yüz yüz eğitimin detayları

Yol boyunca takip ettiği kadının cüzdanını böyle çaldı!

'Pes' dedirten olay: Eliyle koymuş gibi buldu!

İSKİ verileri açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Dükkan sahiplerinin kabusu oldular! Binlerce liralık telefonları böyle çalmışlar

'Tiktok videosu çekeceğiz' deyip dükkanı soydular!

Sezyum 137 radyoaktif kalıntılı toz taşınımı uyarısı: Dışarı çıkmayın

Korkutan uyarı geldi! 'Camları açmayın, dışarı çıkmayın'

Yerinde normalleşme kararı sonrası İstanbul trafiğinde yoğunluk

Normalleşme sonrası trafikte artış! İşte son durum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.