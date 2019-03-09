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(ÖZEL) İstiklal Caddesi’nde saniyelerle ölümden kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 09:14 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi Galatasaray Meydanı’nda bulunan bir binanın 7.

İstiklal Caddesi Galatasaray Meydanı’nda bulunan bir binanın 7. kat penceresindeki mermer aşağı düştü. Mermerin düştüğü yerden saniyeler önce geçen bir kadın, ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde İstiklal Caddesi Galatasaray Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre meydana bakan 8 katlı bir binanın 7. kat penceresindeki mermer koparak her gün binlerce insanın yürüdüğü İstiklal Caddesi’ne düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bir kadının saniyelerle ölümden kurtulduğu ortaya çıktı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde binanın önüne gelen bir kadın, burada bir süre duraklıyor. Kadın binanın önünde ayrıldıktan saniyeler sonra mermer blok aşağıya düşüyor.

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