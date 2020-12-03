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  4. (Özel) İstiklal’de ilginç anlar, maske cezası kesilen turist böyle dans etti

(Özel) İstiklal’de ilginç anlar, maske cezası kesilen turist böyle dans etti

03.12.2020 17:29 | Son Güncelleme:
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İstiklal Caddesi’ndeki korona virüs denetimleri esnasında, caddeye maskesiz giren Rus kadın turist ceza kesileceğini öğrenince önce itiraz etti, ardından bir anda sokak ortasında dans etmeye başladı.

İstiklal Caddesi’ndeki korona virüs denetimleri esnasında, caddeye maskesiz giren Rus kadın turist ceza kesileceğini öğrenince önce itiraz etti, ardından bir anda sokak ortasında dans etmeye başladı. Vatandaşlar ise bugün itibarıyla hayata geçirilen uygulamadan memnun olduklarını belirtti.
Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında her geçen gün yeni önlemler alınıyor. Bu bağlamda son olarak İstiklal Caddesi’ne girişte yeni tedbirler alındı. Bugün itibarıyla caddenin girişine konulan barikat ve uyarı işaretleriyle caddedeki yaya trafiği ikiye bölündü. Bundan sonra caddeye girişler için yolun sağı, çıkış için ise sol tarafı kullanılacak. Caddedeki yoğunluk aynı anda 3 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde yeniden düzenlendi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de vatandaşların ve turistlerin kurallara uyup uymadığını gün boyu takip etti.

Ceza yiyen Rus turist dans etmeye başladı
Denetimler sürerken, ekiplerin gözüne maske takmayan iki kadın takıldı. Polis, kadınların yanına giderek kendilerini uyardıktan sonra Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçundan ceza kesileceğini söyledi. İlk önce olan biteni anlamayan Rusya vatandaşı turistler kendilerinden istenen pasaportu vermemekte ısrar etti. O esnada yoldan geçen bir vatandaş Rusça bildiğini söyleyerek polisin söylediklerini Rus turistlere aktardı. Turist kadınlar cadde üzerindeki mobil polis noktasına alınarak cezai işlem uygulandı. O esnada turistlerden biri kendilerini görüntüleyen kameraya dönerek önce çeşitli figürler sergiledi, ardından ise sokakta dans etmeye başladı. Turistler kesilen cezanın ardından maskelerini takarak İstiklal Caddesi’nde yürümeye devam etti.
Öte yandan, vatandaşların bugün hayata geçirilen uygulamadan son derece memnun oldukları görüldü. Bazı vatandaşlar ise birtakım eksikliklerin giderilmesiyle uygulamanın daha verimli hale geleceğini ifade etti.

“Kararı doğru buluyorum”
Bugün hayata geçirilen uygulamadan son derece memnun olduğunu dile getiren Burçin Telli, “Kararı doğru buluyorum. Kalabalık azalmış, sosyal mesafe kuralına uyum sağlanmış oluyor. Memnunuz. Şu an için hükümetimiz tarafından alınan tedbirleri yeterli görülüyor. İlerleyen durumlarda Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı kabinesinin alacağı yeni kararları da saygıyla bekliyoruz” dedi.

“Güzel ama eksikleri var”
Uygulamayı güzel bulduğunu ama eksikleri olduğunu söyleyen İmral Aydın, “Giriş için mükemmel görünüyor. Ama bizim Türk insanımız bu konuda da şaşırabilir. Yani, girişteki düzen caddede ilerledikçe bozulacak. Yolun bir tarafından yürüyen bir kişi karşı taraftaki mağazaya girmek istediğinde o yönde ilerlemeye devam edecek. Uygulamayı cadde boyunca bir şerit halinde yapmaları daha sağlıklı olurdu” diye konuştu.

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