(Özel) Istranca Dağları’ndan İstanbul’a suyun yolcuğu belgesel tadında görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirilen Istranca su projesi, yeni açılacak tünel ile daha da büyüyecek. Istrancalar’dan Terkos Gölü’ne yeni yapılacak tünel ile İstanbul’un günlük 700 milyon metreküp su ihtiyacının karşılanabileceğini ifade eden İSKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı Fatih Yıldız, projeyi 3 yıl içinde faaliyete geçirmeyi planladıklarını söyledi. Istranca Dağları’ndan İstanbul’a uzanan suyun yolculuğu belgesel tadında görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yaptığı dönemde ortaya çıkan Istranca projesi, yeni açılacak tünel ile büyüyecek. Istranca Dağları’nda bulunan ırmaklara kurulan Düzdere, Kuzuludere, Büyükdere, Sultanbahçedere ve Elmalıdere barajlarından İstanbul’a gelen suyun yolculuğu ise belgesel tadında çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde Istranca Dağları eteklerinde mavi ve yeşilin muhteşem uyumu doğanın eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Dağlardan çoğu zaman yer altından giden dev su kanalları bazı kısımlarda yer üstüne çıkıyor. Terkos Gölü’ne dökülmesi için Yalıköy mevkiinde dışarı çıkan su adeta görsel şölen oluşturuyor. Suyun orman içerisinde kıvrılarak yaptığı yolculuk ise havadan çekilen görüntülerde ortaya çıkıyor. Terkos Gölü’ne gelen su seviyesi yükseldiğinde bir çok ağacın su altında kaldığı eşsiz bir doğa manzarası oluşuyor.

3 yıl içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor

Istranca Dağları’ndan Terkos Gölü’ne 5 baraj ve tünel ile su aktarılıyor. Aktarılan su ile İstanbul’un günlük 200 milyon metreküplük su ihtiyacı karşılanabiliyor. Yeni yapılacak ek tünel ile Istrancalar’dan toplam 700 milyon metreküp su alınabilecek. Projenin 3 yıl içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

“Terkos Barajı İstanbul’un su ihtiyacının 4’te birini karşılıyor”

Istranca projesinin nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgi veren İSKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı Fatih Yıldız, “1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yaptığı zaman, İstanbul’da su kıtlığı sıkıntısı vardı. O dönemde İstanbul’un üçte birine su veren Terkos Gölü’nde neredeyse hiç su yoktu. Terkos Gölü’nün beslenmesi için çevrede araştırmalar yapıldı. En uygun kaynağın Istranca Dağları’nda bulunan derelerin olduğu ortaya çıktı. Bu Istranca Dağları’na hızlı bir şekilde projelendirme yapılarak 1995 yılında 3 adet baraj yapıldı. Dünyanın en hızlı yapılan barajlarıdır bunlar. Düzdere, Büyükdere ve Kuzuludere barajları bu üç barajın toplam biriktirme kapasitesi 44 milyon metreküptür. Daha sonra bunlara ilave olarak iki tane daha Sultanbahçedere Barajı ve Elmalıdere Barajı yapıldı. 1997 yılından sonra yapılan bu barajlar ile Terkos’a akıtılan su ile Terkos sisteminde kesinti yaşanmamıştır. Terkos Barajı İstanbul’un su ihtiyacının 4’te birini karşılıyor” dedi.