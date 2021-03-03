(Özel) İşyerine kadar takip ettiği kadının cüzdanını çaldı

İstanbul Şişli’de bir restoranda çalışan kadının çantası kendisini takip eden hırsız tarafından çalındı. Hırsızın çantanın içindeki cüzdanı eliyle koymuş gibi bulup çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde Şişli’de bulunan Kore yemekleri sunulan bir restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda çalışan kadın alışveriş için yan tarafta bulunan markete gitti. Alışverişinin tamamlamasının ardından çalıştığı restorana geri dönen kadın, içinde cüzdanı bulunan çantasını masanın üzerine koydu ve mutfağa girdi. Kadın bir süre sonra çantasını bıraktığı yerden aldı ve iddiaya göre içini açtığında cüzdanın yerinde olmadığını fark etti. Soyulduğunu anlayan kadın durumu restoran sahibine anlattı.

Güvenlik kameraları izlenince gerçek ortaya çıktı

Restoran sahibi Muhammed Ali Tüfekçi ve kadın çalışan ne olup bittiğini anlamak için mekanın güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince gerçek ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde kadından bir süre sonra içeri giren iddiaya göre kendisini market sonrası işyerine kadar takip ettiği belirtilen kişinin, kasanın yanında bulunan paraları ve kadının çantasının içindeki cüzdanı çaldığını gördüler.