(Özel) İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan kedi için seferber oldu

Şişli’de ticari taksi içerisinde sıkışan kedinin olduğunu fark eden vatandaşlar şoförü uyardı. Başka bir olaya gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışmış olan kediyi kurtarmak için seferber olurken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim’den aracına yolcu alan taksi sürücüsü Mecidiyeköy’de yolcu indirmek için yolun kenarına yanaştı. Yolcular araçtan inecekleri esnada araç içerisinde kedi sesi geldiğini fark etti. Durumu hemen taksi şoförüne söyleyen yolcular daha sonra buradan ayrıldı.

İtfaiye olay yerindeydi

Olayın yaşandığı saatlerde Mecidiyeköy’de araç yangınına gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdükten sonra olaya müdahale etti. Araç içerisinde olan kediyi çıkarmak için seferber olan itfaiye ekipleri bir süre kediyi çıkarmak için çaba sarf etti. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaşanan olayda kedi sıkıştığı yerden çıkarılamayınca taksi itfaiye istasyonuna götürüldü.

Taksi şoförü, ‘ Ben farketmedim’

Taksimden aldığı yolcuyu Mecidiyeköy’de bıraktığını kaydeden taksi sürücüsü, “ Taksim’de kedi arka lastiğin üzerine girmiş” dedi. Muhabirin kediyi nasıl fark ettiniz sorusuna ise ‘Başkaları tarafından’ cevabını verdi.

